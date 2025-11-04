Pfizer übertrifft Prognosen – COVID-Impfstoff rettet Bilanz

Der Impfstoff erzielte Einnahmen von 1,15 Milliarden US-Dollar – rund 20 Prozent weniger als im Vorjahr, aber mehr als Analysten erwartet hatten. Das antivirale Medikament Paxlovid brachte 1,23 Milliarden US-Dollar ein, blieb damit jedoch hinter den Schätzungen zurück. Insgesamt ging der Umsatz im Jahresvergleich um etwa sechs Prozent zurück.

Pfizer hat im dritten Quartal 2025 besser abgeschnitten als erwartet. Der Pharmakonzern meldete einen Umsatz von 16,7 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Wall Street. Verantwortlich war vor allem die Nachfrage nach dem gemeinsam mit BioNTech entwickelten COVID-Impfstoff Comirnaty.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pfizer!

Das Blutverdünnungsmittel Eliquis, das Pfizer gemeinsam mit Bristol Myers vertreibt, steuerte 2,02 Milliarden US-Dollar bei. Die Prevnar-Impfstoffreihe kam auf 1,74 Milliarden US-Dollar. Beide lagen leicht unter den Markterwartungen. Der Nettogewinn sank um 21 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar.

Pfizer bestätigte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar, erhöhte jedoch die Gewinnprognose leicht auf 3,00 bis 3,15 US-Dollar je Aktie.

Analyst Edmund Ingham von SeekingAlpha verwies auf die Abhängigkeit von COVID-Produkten und bezweifelte, dass Pfizer trotz Übernahmen wie der jüngsten Beteiligung an Metsera nachhaltiges Wachstum vorweisen kann. Er schrieb, Pfizer bleibe ein Konzern "in Schwierigkeiten", der unter dem Auslaufen wichtiger Patente wie Eliquis und Prevnar leide.

Die Anleger sind nun besonders die Pläne im Bereich Adipositas-Medikamente gespannt, wo Pfizer im Wettbewerb mit Novo Nordisk steht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



