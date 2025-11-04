Kobrea beginnt Bau der Zufahrtsstraße für Bohrungen auf El Perdido im Bergbaudistrikt Western Malargüe – Provinz Mendoza, Argentinien

Vancouver, British Columbia, 4. November 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Phase-1-Exploration auf dem Projekt El Perdido im Gange ist. Der Bau einer Zufahrtsstraße für Bohrungen hat begonnen, woraufhin die Errichtung eines Explorationscamps und die Durchführung von Diamantkernbohrarbeiten bei dem porphyrischen Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido folgen werden.

„Der Beginn des Straßenbaus auf El Perdido ist ein bedeutender Meilenstein für Kobrea“, erklärte CEO James Hedalen. „Diese speziell entwickelte und genehmigte Straße wurde konzipiert, um El Perdido, wo wir die allerersten Bohrlöcher bei dem porphyrischen Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido niederbringen werden, sicher und effektiv erreichen zu können. Wir möchten jedem, der uns ermöglicht hat, diesen Punkt zu erreichen, unseren Dank aussprechen. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen Einzelheiten zum Bohrprogramm bereitstellen. Parallel zum Bau der Straße werden die Feldmannschaften Aktivitäten zur Zielgebietsdefinition bei anderen Porphyr-Prospektionsgebieten auf dem Konzessionsgebiet beginnen.“

Prospektionsgebiet El Perdido

Das 6.878 Hektar große Projekt El Perdido beherbergt ein porphyrisches Cu-Au-Mo-System, das zwar obertägig definiert, jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erkundet wurde (Abbildung 1). Das Porphyrzielgebiet wird als ein 2 x 2 Kilometer großer Bereich hydrothermaler Alteration beschrieben, der Ansammlungen einer klassischen Porphyralteration aufweist, sowie eine anomale Kupfer-Gold-Molybdän-Gesteinsgeochemie, kartierte porphyrische Quarzdiorit-Intrusionen, umfangreiche hydrothermale Brekzien und eine Kalialteration in einem Bereich, der ansonsten von einer Phyllitalteration dominiert wird. Das anfängliche Diamantkernbohrprogramm wird das Zentrum des Systems auf El Perdido erproben, wo die höchste Dichte der mit einer Kalialterationsansammlung einhergehenden Quarz-Stockwerk-Äderung auftritt und welche von einer Reihe von intermineralischen hydrothermalen Brekzien intrudiert wurde.