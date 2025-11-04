Vortex Energy Corp. reicht Abstract für eine Präsentation auf der Canadian Hydrogen Convention 2026 ein

Vancouver, British Columbia, 4. November 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die University of Alberta dem Komitee der Canadian Hydrogen Convention einen Abstract mit dem Titel „Structure Assessment of the Robinson River Salt Dome for Hydrogen Storage“ vorgelegt hat, um die Gelegenheit wahrzunehmen, diesen im Edmonton Convention Centre am 21. und 22. April 2026 zu präsentieren.

Im Rahmen der Präsentation werden die Ergebnisse und die Auswertung der tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, ANT) über dem Salzstock Robinsons River – ein wichtiger Schritt für die Bewertung der Eignung des Standorts für die mögliche Speicherung von Wasserstoff im Untergrund – erörtert werden. Das Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Hassan Dehghanpour von der University of Alberta machte in Zusammenarbeit mit CAUR Technologies Inc. und Vortex Energy Corp. von passiv-seismischer Bildgebung Gebrauch, um die interne Struktur und mechanische Integrität des Stocks zu ermitteln.

Die ersten Erkenntnisse zeigen, dass ANT-Methoden in der Lage sind, halitreiche Abfolgen und Schichten mit Verunreinigungen in den Evaporiten der Codroy Group abzubilden, was die Grundlage für die Bewertung des Wasserstoffspeicherpotenzials in Atlantik-Kanada schafft.

„Wir sind stolz, dass unsere wissenschaftlichen Partner auf nationaler Ebene für die Förderung innovativer geophysikalischer Methoden mit geringen Auswirkungen anerkannt werden, die mit den zunehmenden Zielen Kanadas im Bereich der sauberen Energie im Einklang stehen“, so Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy Corp. „Die Einreichung des Abstracts unterstreicht die starke Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft bei der Entwicklung der ersten Generation der Wasserstoffspeicherinfrastruktur Kanadas.“ Die Canadian Hydrogen Convention ist die führende Veranstaltung des Landes im Bereich Wasserstoff; hier kommen Forscher, politische Entscheidungsträger und Branchenführer zusammen, um die saubere Energiezukunft Kanadas voranzubringen. Mehr erfahren können Sie unter https://www.hydrogenexpo.com.