RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Der Sportwagenhersteller habe mit den Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Tom Narayan am Dienstag nach dem Bericht. Die Konsensschätzungen für 2025 dürften steigen, auch weil die unlängst angepasste Unternehmensprognose einen Boden darstelle. Narayan rechnet nach dem Kursrücksetzer im Zuge des jüngsten Kapitalmarkttages nun mit einer positiven Kursreaktion./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 346EUR auf Tradegate (04. November 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
