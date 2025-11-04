Pfizer hebt Gewinnziel erneut an - Umsatzminus nicht so stark wie befürchtet

Also machen wir mal mit. Die Preise werden eh von den Großen gemacht. Ich will und kann da niemand die Hühner in den Stall treiben. Wir sind hier nicht bei Teamviewer.

Aber Novo Nordisk streitet mit der Führung. Wer sagt denn, daß man die nicht gleich mitkauft.

Wer sagt denn, daß die dann nicht ein Gegenangebot für Pfizer abgeben.

Und das kann noch bei den ganz Großen was auslösen. Warren Buffet nimmt immer gleich einen ganzen Laden und bestimmt dann. Dann macht er beides. Coca Cola und Abnehmspritzen und Medikamente über die Regierungsplattform für Millionen Amerikaner und den Rest der Welt halt Local in den Ländern.

Die Provision für T gehört auch dazu aber bei den Aussichten muß man ja mit Hochzahlen schreiben denn wer macht den schon 15 Nullen.

Auch Engländer und Schweizer gehören nicht zu den Armen und machen bei der Übernahme und den Aussichten mit. Bayer ist halt nicht dabei, die sind schon überfahren worden und VW hat auch schon 500 MRD Verbindlichkeiten und Mercedes wollen nur Leute abfinden. Für was werden die Vorstände dort bezahlt und die Riesenabfindungen müssen auch noch bezahlt werden. Da noch lieber im $ Raum engagiert sein mit Pfizer Medikamenten und Abnehmspritzen und alles andere was man sonst noch leider braucht.( Onkologie z.B.)

Der Markt mit dem Abnehmen ist ja vielleicht besser als das Sattelitengeschäft oder die Rüstungsindustrie mit Martin Marietta oder Raytheon oder Northrop usw.

So Kollege beschwere Dich jetzt nicht mehr, daß niemand mitmacht bei der Diskussion oder die Kurssteigerung nicht sieht.

Metsera von 5 auf 50 und Pfizer von 21 auf sage ich lieber nicht sonst meint noch jemand, daß mir ein paar Hirnzellen fehlen.

Grüße

Anfaenger



