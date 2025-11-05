    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Broadcom wird laut Analysten zum neuen Favoriten der Halbleiterbranche

    Jefferies erklärt Broadcom zum neuen Favoriten im KI-Sektor und sieht enormes Wachstumspotenzial durch die steigende Nachfrage großer Tech-Konzerne.

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies sieht Broadcom als KI-Favoriten mit Potenzial.
    • Google treibt Nachfrage, Umsatzsteigerung bis 2027.
    • Broadcom-Aktie steigt 56% dank KI-Halbleiter-Euphorie.
    Foto: Dall-E

    Der US-Chiphersteller Broadcom gilt laut einer aktuellen Analyse der Investmentbank Jefferies als einer der größten Profiteure der wachsenden Nachfrage von sogenannten Hyperscalern wie Google, Meta und OpenAI. Die Bank stufte die Aktie erneut mit "Kaufen" ein und bezeichnete sie als Top Pick im Technologiesektor. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 415 auf 480 US-Dollar angehoben – ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent.

    "Während Nvidia weiterhin die Führungsrolle innehat und wir dort weiteres Aufwärtspotenzial sehen, bietet Broadcom eine deutlich größere Schätzungsüberraschung, da Google, Meta und OpenAI ihre ASIC-Nachfrage deutlich steigern", schrieb Jefferies-Analyst Blayne Curtis in seiner jüngsten Mitteilung.

    KI-Treiber Google sorgt für Nachfrageboom

    Laut Curtis ist vor allem Google ein zentraler Wachstumstreiber. Der Internetkonzern sei seit Jahren der wichtigste ASIC-Kunde (Application-Specific Integrated Circuit) von Broadcom, doch die Produktionsvolumina dürften sich in den kommenden Jahren erheblich ausweiten.

    "Diese Mengen sollten in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 wesentlich bedeutsamer werden", so der Analyst.

    Jefferies verweist auf neue interne Daten: Die Zahl der von Google verarbeiteten Tokens sei von 480 Billionen im April auf 1.300 Billionen im Oktober gestiegen – eine Steigerung von fast 200 Prozent innerhalb von nur sechs Monaten. Diese Entwicklung spiegele die rasant wachsende Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und insbesondere von Large Language Models (LLMs) wider.

    Breitere Kundenbasis stärkt Wachstumsstory

    Neben Google beginnen nun auch Meta und OpenAI, in größerem Umfang auf Broadcoms ASIC-Technologien zu setzen. Jefferies schätzt, dass diese neuen Aufträge ab 2026 zu einem zusätzlichen Umsatzschub beitragen könnten.

    "Google treibt den Großteil des Aufwärtspotenzials, aber Meta und OpenAI liefern ebenfalls zunehmend signifikante Volumina", so Curtis weiter. Zudem sei mit weiteren positiven Effekten zu rechnen, da auch Anthropic die von Google entwickelten TPUs (Tensor Processing Units) nutze.

    Jefferies rechnet für Broadcom bis 2027 mit einem Umsatzpotenzial von über 60 Milliarden US-Dollar, das direkt aus der steigenden Nachfrage im KI-Segment resultiert.

     

    Broadcom-Aktie auf Rekordkurs

    Die Aktie von Broadcom hat sich bereits in diesem Jahr stark entwickelt. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier einen Kurszuwachs von rund 56 Prozent, getrieben durch die allgemeine Euphorie um KI-Halbleiter und Datacenter-Infrastruktur.

    "Während Nvidia derzeit der unangefochtene Marktführer bleibt, bietet Broadcom durch seine strategische Positionierung bei großen Cloud-Anbietern eine breitere und längerfristige Wachstumsbasis", fasst Jefferies zusammen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 351,9USD auf Nasdaq (05. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



