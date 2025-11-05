Broadcom wird laut Analysten zum neuen Favoriten der Halbleiterbranche

"Während Nvidia weiterhin die Führungsrolle innehat und wir dort weiteres Aufwärtspotenzial sehen, bietet Broadcom eine deutlich größere Schätzungsüberraschung, da Google, Meta und OpenAI ihre ASIC-Nachfrage deutlich steigern", schrieb Jefferies-Analyst Blayne Curtis in seiner jüngsten Mitteilung.

Der US-Chiphersteller Broadcom gilt laut einer aktuellen Analyse der Investmentbank Jefferies als einer der größten Profiteure der wachsenden Nachfrage von sogenannten Hyperscalern wie Google, Meta und OpenAI. Die Bank stufte die Aktie erneut mit "Kaufen" ein und bezeichnete sie als Top Pick im Technologiesektor. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 415 auf 480 US-Dollar angehoben – ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent.

KI-Treiber Google sorgt für Nachfrageboom

Laut Curtis ist vor allem Google ein zentraler Wachstumstreiber. Der Internetkonzern sei seit Jahren der wichtigste ASIC-Kunde (Application-Specific Integrated Circuit) von Broadcom, doch die Produktionsvolumina dürften sich in den kommenden Jahren erheblich ausweiten.

"Diese Mengen sollten in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 wesentlich bedeutsamer werden", so der Analyst.

Jefferies verweist auf neue interne Daten: Die Zahl der von Google verarbeiteten Tokens sei von 480 Billionen im April auf 1.300 Billionen im Oktober gestiegen – eine Steigerung von fast 200 Prozent innerhalb von nur sechs Monaten. Diese Entwicklung spiegele die rasant wachsende Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und insbesondere von Large Language Models (LLMs) wider.

Breitere Kundenbasis stärkt Wachstumsstory

Neben Google beginnen nun auch Meta und OpenAI, in größerem Umfang auf Broadcoms ASIC-Technologien zu setzen. Jefferies schätzt, dass diese neuen Aufträge ab 2026 zu einem zusätzlichen Umsatzschub beitragen könnten.

"Google treibt den Großteil des Aufwärtspotenzials, aber Meta und OpenAI liefern ebenfalls zunehmend signifikante Volumina", so Curtis weiter. Zudem sei mit weiteren positiven Effekten zu rechnen, da auch Anthropic die von Google entwickelten TPUs (Tensor Processing Units) nutze.

Jefferies rechnet für Broadcom bis 2027 mit einem Umsatzpotenzial von über 60 Milliarden US-Dollar, das direkt aus der steigenden Nachfrage im KI-Segment resultiert.

Broadcom-Aktie auf Rekordkurs

Die Aktie von Broadcom hat sich bereits in diesem Jahr stark entwickelt. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier einen Kurszuwachs von rund 56 Prozent, getrieben durch die allgemeine Euphorie um KI-Halbleiter und Datacenter-Infrastruktur.

"Während Nvidia derzeit der unangefochtene Marktführer bleibt, bietet Broadcom durch seine strategische Positionierung bei großen Cloud-Anbietern eine breitere und längerfristige Wachstumsbasis", fasst Jefferies zusammen.

