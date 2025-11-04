Uber Technologies Aktie crasht -4,74 % - 04.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Uber Technologies Aktie. Sie fällt um -4,74 % auf 82,52€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Uber Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Mobilität, bekannt für seine Fahrdienstvermittlungen und Essenslieferungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Lyft und DiDi. Uber's umfassende Plattform und globale Reichweite sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Uber Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,17 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uber Technologies Aktie damit um +3,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Uber Technologies einen Anstieg von +45,93 %.

Uber Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,15 % 1 Monat +3,16 % 3 Monate +13,17 % 1 Jahr +25,74 %

Informationen zur Uber Technologies Aktie

Es gibt 2 Mrd. Uber Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,09 Mrd. wert.

Uber veröffentlichte am Dienstag schwächere als erwartete Gewinne für das dritte Quartal, nachdem das Unternehmen eine einmalige Rechtskostenbelastung von fast 500 Millionen US-Dollar verbucht hatte.

Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) today announced financial results for the quarter ended September 30, 2025. “Uber’s growth kicked into high gear in Q3, marking one of the largest trip-volume increases in the company’s history,” said Dara …

Uber Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Uber Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uber Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.