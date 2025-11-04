MEDICLIN glänzt: Geschäftsentwicklung voll im Plan!
MEDICLIN zeigt mit einem beeindruckenden Betriebsergebnis von 48,9 Mio. Euro und stabiler Auslastung von 86,8 % Stärke und Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Konzernbetriebsergebnis von MEDICLIN beträgt 48,9 Mio. Euro, ein Anstieg im Vergleich zu 34,5 Mio. Euro im Vorjahr.
- Konzernumsatz liegt bei 586,9 Mio. Euro, was einem Anstieg von 5,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Gesamtauslastung des Konzerns bleibt stabil bei 86,8 %.
- Im Segment Postakut stieg der Umsatz um 9,3 % auf 394,6 Mio. Euro, während das Segment Akut durch den Verkauf des Herzzentrums Coswig beeinflusst wurde und der Umsatz um 3,2 % sank.
- Der Vorstand bestätigt die Prognose für 2025 mit einem Umsatzanstieg von 2,0 % bis 5,0 % und einem Konzern-EBIT zwischen 53,0 Mio. Euro und 64,0 Mio. Euro.
- MEDICLIN gehört zur Asklepios-Gruppe und betreibt 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und neun Medizinische Versorgungszentren in Deutschland.
Der Kurs von MEDICLIN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im
Minus.
+2,81 %
-0,54 %
+20,92 %
+20,13 %
+55,46 %
+5,11 %
-1,60 %
+1,65 %
-66,88 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte