JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen dank geringerer Ausgaben und niedrigerer Steuern übertroffen, schrieb Chris Schott am Dienstag nach den Zahlen des Pharmaherstellers./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:11 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:13 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 21,27EUR auf Tradegate (04. November 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

