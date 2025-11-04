JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen dank geringerer Ausgaben und niedrigerer Steuern übertroffen, schrieb Chris Schott am Dienstag nach den Zahlen des Pharmaherstellers./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 21,27EUR auf Tradegate (04. November 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chris Schott
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
