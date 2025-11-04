Bullenmarkt
Tom Lee erwartet kräftige Kursgewinne im S&P 500 zum Jahresende
Der US-Investor und Dauer-Optimist Tom Lee erwartet eine heiße Jahresend-Rallye. Wie kommt er dazu?
- Tom Lee erwartet S&P 500-Anstieg bis 7.500 Punkte.
- Künstliche Intelligenz steigert Unternehmensgewinne.
- Zinssenkungen könnten noch vor Jahresende kommen.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Der Stratege Tom Lee von Fundstrat prognostiziert deutliche Zuwächse für den S&P 500 in den letzten beiden Monaten des Jahres.
In einem aktuellen Interview mit CNBC sagt Lee, er gehe davon aus, dass der Index im November um 200 bis 250 Punkte steigen und bis Jahresende die Marke von 7.500 Punkten erreichen werde – auch wenn er einräumte, dass die Aktienmärkte in den kommenden Wochen schwankungsanfällig bleiben könnten.
"Ich glaube, der Markt versucht derzeit etwas zu verstehen: Künstliche Intelligenz ersetzt zwar Arbeitsplätze, verwandelt diese aber in Unternehmensgewinne – die Profite steigen also. Und obwohl wir uns mitten in einer Phase mit Zöllen befinden, sind die Gewinnmargen der Unternehmen gestiegen. Wie gelingt es Firmen also, rund 70 Prozent der Zollbelastungen aufzufangen, während die Margen trotzdem zulegen? Es muss irgendwo einen Produktivitätsschub geben."
Oder es gibt ihn nicht. Investor Lee bleibt aber Optimist.
"Gleichzeitig liegen etwa 7 Billionen US-Dollar an Liquidität ungenutzt am Seitenrand, während die Zinsen hoch sind. Die US-Notenbank versucht meiner Meinung nach, die Wirtschaft nicht zu überhitzen. Aber wir wissen: Der Immobilienmarkt steckt in großen Schwierigkeiten."
Der Investor ist der Meinung, dass die Fed die richtigen Schritte eingeleitet hat, um gleichzeitig den Arbeitsmarkt zu stützen und die Inflation zu bekämpfen.
"Deshalb wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, dass – wenn die Inflation sich stabilisiert und der Arbeitsmarkt keine zusätzliche Stärke zeigt – Zinssenkungen erfolgen. Ich denke, diese Entwicklung dürfte sich noch vor Jahresende zusammenfügen."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion