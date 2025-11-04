    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    Luxusautos auf Erfolgskurs

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Autohersteller bleibt auf der Überholspur – trotz Gegenwind in China!

    Ferrari steigert Absatz und Gewinn im dritten Quartal trotz schwacher Märkte in China und den USA. Der Luxusautohersteller bestätigt seine Jahresziele.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ferrari steigert Absatz und Gewinn im Q3 2023.
    • Umsatz steigt um 7,4% auf 1,77 Mrd. Euro.
    • Starke Modelle und Exklusivität treiben Verkäufe.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Luxusautos auf Erfolgskurs - Dieser Autohersteller bleibt auf der Überholspur – trotz Gegenwind in China!
    Foto: Ferrari/Cover Images - Ferrari/Cover Images

    Ferrari hat im dritten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als von Analysten erwartet und damit seine Jahresprognose bestätigt. Der italienische Luxussportwagenbauer verkaufte 3.401 Autos – 18 mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten von FactSet hatten mit 3.376 Einheiten gerechnet.

    Ferrari

    +3,45 %
    -5,12 %
    -22,71 %
    -11,10 %
    -19,72 %
    +92,09 %
    +91,68 %
    +630,95 %
    +635,38 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ferrari N.V.!
    Short
    371,76€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    324,64€
    Basispreis
    2,94
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Umsatz und Gewinn steigen

    Ferrari steigerte den Quartalsumsatz um 7,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte auf 382 Millionen Euro zu, nach 375 Millionen Euro im Vorjahr. Pro Aktie verdiente das Unternehmen 2,14 Euro, verglichen mit 2,08 Euro im dritten Quartal des Vorjahres. Analysten hatten lediglich 1,7 Milliarden Euro Umsatz erwartet.

    Allerdings dämpften Importzölle in den Vereinigten Staaten die Profitabilität leicht. Dennoch legte die Ferrari-Aktie im europäischen Nachmittagshandel um 3,4 Prozent zu und übertraf damit den schwächeren Automobilsektor.

    Starke Modelle, hohe Margen

    Der Konzern profitierte vor allem von einer Modellpalette mit höherem Gewinnanteil und einer wachsenden Nachfrage nach individuellen Ausstattungen. Modelle wie der 296 GTS, der Purosangue, die 12Cilindri-Familie und der Roma Spider trugen maßgeblich zu den Verkäufen bei.

    "Unsere Strategie mit stärkerem Fokus auf exklusive Modelle zahlt sich aus", erklärte Ferrari laut Unternehmensangaben.

    Regionale Unterschiede belasten leicht

    Während die Auslieferungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 1,6 Prozent stiegen, gingen sie in den USA um 2,3 Prozent zurück. In China, Hongkong und Taiwan sanken die Verkäufe sogar um 12 Prozent. Diese Schwäche wurde jedoch durch ein Plus von 8,7 Prozent in anderen Teilen Asiens ausgeglichen.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromKostenlos, einfach, sparen! Mit dem remind.me-Wechselservice sichern Sie sich jedes Jahr automatisch den besten Stromtarif. Jetzt wechseln!

     

    Blick nach vorn

    Beim Kapitalmarkttag im Oktober hatte Ferrari seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 bereits angehoben. Das Unternehmen peilt weiterhin einen bereinigten Gewinn von mindestens 8,80 Euro je Aktie bei Erlösen von mindestens 7,10 Milliarden Euro an.

    Ferrari zeigt damit, dass selbst in einem von geopolitischer Unsicherheit und Konjunktursorgen geprägten Umfeld Luxus und Exklusivität stabile Wachstumsfaktoren bleiben.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 342EUR auf Tradegate (04. November 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Luxusautos auf Erfolgskurs Dieser Autohersteller bleibt auf der Überholspur – trotz Gegenwind in China! Ferrari steigert Absatz und Gewinn im dritten Quartal trotz schwacher Märkte in China und den USA. Der Luxusautohersteller bestätigt seine Jahresziele.