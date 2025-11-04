    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Heftiger Rückgang Silber verliert -1,07 %

    Bärenmarkt-Signal: Silber bei 47,56 USD, -1,07 %.

    Abverkauf am Silbermarkt: -1,07 % in 24 Stunden, aktueller Kurs 47,56USD. Investoren ziehen Kapital ab.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,07 %
    1 Monat -0,87 %
    3 Monate +28,14 %
    1 Jahr +44,86 %

    Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 19,73041USD. Heute, bei 47,56USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.410,42USD geworden – ein Plus von +141,04 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist vorsichtig. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang, während technische Indikatoren wie die Bollinger-Bänder noch Spielraum nach unten anzeigen. Das Momentum ist negativ, was auf eine Überverkauftheit hinweist, und viele Anleger erwarten eine Seitwärtsbewegung, bevor sie weitere Entscheidungen treffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



