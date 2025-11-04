DeFi Technologies Aktie kommt unter die Räder - 04.11.2025

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DeFi Technologies abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -31,13 % verkraften.

Die DeFi Technologies Aktie ist bisher um -3,65 % auf 1,5820€ gefallen. Das sind -0,0600 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche ist die DeFi Technologies Aktie damit um -11,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DeFi Technologies um -39,66 % verloren.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,11 % 1 Monat -16,19 % 3 Monate -31,13 % 1 Jahr +3,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der DeFi Technologies Aktie, die durch die schwache Marktstimmung im Kryptosektor beeinflusst wird. Anleger zeigen sich besorgt über die anhaltende Abwärtstendenz bei Bitcoin und Altcoins und warten auf günstigere Einstiegskurse. Fundamental wird die Beteiligung an der Amina Bank als potenziell wertvoll erachtet, jedoch reicht dies nicht aus, um die negative Entwicklung zu stoppen. Die allgemeine Stimmung ist pessimistisch, und eine schnelle Erholung wird nicht erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 624,25 Mio. wert.

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.