Schlotterbeck dabei - Zwei BVB-Profis fehlen im Teamtraining
- Nico Schlotterbeck im Abschlusstraining fit.
- Niklas Süle und Julian Brandt trainieren nicht mit.
- BVB spielt Mittwoch gegen Manchester City, 21 Uhr.
MANCHESTER (dpa-AFX) - Der zuletzt krank ausgefallene Nico Schlotterbeck hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund absolviert und könnte im Champions-League-Kracher bei Manchester City wieder dabei sein. Der 25 Jahre alte deutsche Nationalspieler war bei der letzten Einheit kurz vor dem Flug nach England auf dem Trainingsgelände des BVB dabei und wirkte fit. Schlotterbeck hatte den 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg wegen einer Erkältung verpasst.
Sein Abwehrkollege Niklas Süle, der am Freitag ebenfalls gefehlt hatte, war bei der Einheit dagegen nicht dabei. Überraschend trainierte auch Julian Brandt nicht mit seinen Teamkollegen. Der 29 Jahre alte Offensivspieler übte individuell.
Der BVB trifft an diesem Mittwoch am vierten Spieltag der Ligaphase auf das Starensemble von Trainer Pep Guardiola. In den bisherigen drei Partien holte Dortmund ebenso wie die Cityzens sieben Punkte. Das Spiel in England beginnt um 21 Uhr/MEZ (DAZN)./the/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 3,34 auf Tradegate (04. November 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 367,62 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,93 %/+49,93 % bedeutet.
