Wie Lucas Bohn mit NextLevel Vertrieb durchstartete (FOTO)

Erfurt (ots) - Erfolg entsteht dort, wo Einsatz, Mut zur Veränderung und dasrichtige Umfeld zusammenkommen - mitten im deutschen Vertriebsalltag. Genau hierbeginnt die Geschichte von Lucas Bohn, der den Sprung vom Callcenter-Mitarbeiterzum Teamleiter und Mitgründer von NextLevel Vertrieb wagte. Mit Engagement,Eigeninitiative und einer klaren Vision hat er gezeigt, dass wahres Wachstumimmer mit der Bereitschaft beginnt, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zugehen. Wie ihm dieser Wandel gelungen ist und welche Chancen der moderneVertrieb heute für alle bietet, die mehr erreichen wollen, lesen Sie hier.Erfolg beginnt nicht immer dort, wo Lebensläufe perfekt aussehen oder Karrierenplanmäßig verlaufen. Manche Menschen starten genau dann durch, wenn anderelängst aufgegeben haben - mit wenig Chancen, aber mit dem klaren Willen, mehraus ihren Möglichkeiten zu machen. Für Lucas Bohn war das Leben alsCallcenter-Mitarbeiter lange Alltag: Tag für Tag dieselbe Routine, bescheideneBezahlung und der Eindruck, dass echte Entwicklung nicht vorgesehen war. Dochgerade dieses Gefühl der Begrenzung wurde zum Antrieb. "Ich wusste, dass ichmehr leisten kann, aber die Bedingungen haben einfach nicht gepasst. Engagementwurde selten erkannt, von wirklicher Wertschätzung konnte keine Rede sein. Ichhabe mich immer gefragt: Warum soll ich mich dauerhaft unter Wert verkaufen?",beschreibt Lucas Bohn."Mir war klar: Wenn ich mein Berufsleben wirklich verändern will, muss ich rausaus alten Mustern. Ich wollte es schaffen, Verantwortung zu übernehmen undmeinen Erfolg selbst in die Hand zu nehmen," erinnert er sich zurück. NachErfolgen im Door-to-Door-Geschäft nutzte er seine Erfahrung, um gemeinsam mitRoy Hirt den Grundstein für NextLevel Vertrieb zu legen, als Weiterentwicklungvon NextPhones. Das Ziel: den Außendienst als echten Karriereweg mit fairenChancen und transparenter Entwicklung zu etablieren. Roy Hirt bringt über 17Jahre Vertriebserfahrung ein und hat mit NextLevel ein modernes Systemgeschaffen, das Quereinsteigern neue Perspektiven bietet. Die Einarbeitungerfolgt in Theorie- und Praxisphasen mit individuellem Coaching durch erfahreneTrainer. Jeder Neueinsteiger darf seinen Coach selbst wählen - dadurch entstehtVertrauen und Motivation von Anfang an. Durch klare Prozesse, moderne CRM-Toolsund Qualitätssicherung wird professionelles Arbeiten garantiert.Der Weg zum nächsten Level: Chancen nutzen, Verantwortung übernehmen"Ich habe jeden Tag als neue Chance betrachtet - Rückschläge gehören dazu, aberentscheidend ist, was man daraus macht", berichtet Lucas Bohn über die frühenStationen im Vertrieb. Nachdem er im Door-to-Door-Geschäft seine Leidenschaft