Vom Callcenter zum Teamleiter
Wie Lucas Bohn mit NextLevel Vertrieb durchstartete (FOTO)
Erfurt (ots) - Erfolg entsteht dort, wo Einsatz, Mut zur Veränderung und das
richtige Umfeld zusammenkommen - mitten im deutschen Vertriebsalltag. Genau hier
beginnt die Geschichte von Lucas Bohn, der den Sprung vom Callcenter-Mitarbeiter
zum Teamleiter und Mitgründer von NextLevel Vertrieb wagte. Mit Engagement,
Eigeninitiative und einer klaren Vision hat er gezeigt, dass wahres Wachstum
immer mit der Bereitschaft beginnt, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu
gehen. Wie ihm dieser Wandel gelungen ist und welche Chancen der moderne
Vertrieb heute für alle bietet, die mehr erreichen wollen, lesen Sie hier.
Erfolg beginnt nicht immer dort, wo Lebensläufe perfekt aussehen oder Karrieren
planmäßig verlaufen. Manche Menschen starten genau dann durch, wenn andere
längst aufgegeben haben - mit wenig Chancen, aber mit dem klaren Willen, mehr
aus ihren Möglichkeiten zu machen. Für Lucas Bohn war das Leben als
Callcenter-Mitarbeiter lange Alltag: Tag für Tag dieselbe Routine, bescheidene
Bezahlung und der Eindruck, dass echte Entwicklung nicht vorgesehen war. Doch
gerade dieses Gefühl der Begrenzung wurde zum Antrieb. "Ich wusste, dass ich
mehr leisten kann, aber die Bedingungen haben einfach nicht gepasst. Engagement
wurde selten erkannt, von wirklicher Wertschätzung konnte keine Rede sein. Ich
habe mich immer gefragt: Warum soll ich mich dauerhaft unter Wert verkaufen?",
beschreibt Lucas Bohn.
"Mir war klar: Wenn ich mein Berufsleben wirklich verändern will, muss ich raus
aus alten Mustern. Ich wollte es schaffen, Verantwortung zu übernehmen und
meinen Erfolg selbst in die Hand zu nehmen," erinnert er sich zurück. Nach
Erfolgen im Door-to-Door-Geschäft nutzte er seine Erfahrung, um gemeinsam mit
Roy Hirt den Grundstein für NextLevel Vertrieb zu legen, als Weiterentwicklung
von NextPhones. Das Ziel: den Außendienst als echten Karriereweg mit fairen
Chancen und transparenter Entwicklung zu etablieren. Roy Hirt bringt über 17
Jahre Vertriebserfahrung ein und hat mit NextLevel ein modernes System
geschaffen, das Quereinsteigern neue Perspektiven bietet. Die Einarbeitung
erfolgt in Theorie- und Praxisphasen mit individuellem Coaching durch erfahrene
Trainer. Jeder Neueinsteiger darf seinen Coach selbst wählen - dadurch entsteht
Vertrauen und Motivation von Anfang an. Durch klare Prozesse, moderne CRM-Tools
und Qualitätssicherung wird professionelles Arbeiten garantiert.
Der Weg zum nächsten Level: Chancen nutzen, Verantwortung übernehmen
"Ich habe jeden Tag als neue Chance betrachtet - Rückschläge gehören dazu, aber
entscheidend ist, was man daraus macht", berichtet Lucas Bohn über die frühen
Stationen im Vertrieb. Nachdem er im Door-to-Door-Geschäft seine Leidenschaft
