    Vom Callcenter zum Teamleiter

    Wie Lucas Bohn mit NextLevel Vertrieb durchstartete (FOTO)

    Erfurt (ots) - Erfolg entsteht dort, wo Einsatz, Mut zur Veränderung und das
    richtige Umfeld zusammenkommen - mitten im deutschen Vertriebsalltag. Genau hier
    beginnt die Geschichte von Lucas Bohn, der den Sprung vom Callcenter-Mitarbeiter
    zum Teamleiter und Mitgründer von NextLevel Vertrieb wagte. Mit Engagement,
    Eigeninitiative und einer klaren Vision hat er gezeigt, dass wahres Wachstum
    immer mit der Bereitschaft beginnt, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu
    gehen. Wie ihm dieser Wandel gelungen ist und welche Chancen der moderne
    Vertrieb heute für alle bietet, die mehr erreichen wollen, lesen Sie hier.

    Erfolg beginnt nicht immer dort, wo Lebensläufe perfekt aussehen oder Karrieren
    planmäßig verlaufen. Manche Menschen starten genau dann durch, wenn andere
    längst aufgegeben haben - mit wenig Chancen, aber mit dem klaren Willen, mehr
    aus ihren Möglichkeiten zu machen. Für Lucas Bohn war das Leben als
    Callcenter-Mitarbeiter lange Alltag: Tag für Tag dieselbe Routine, bescheidene
    Bezahlung und der Eindruck, dass echte Entwicklung nicht vorgesehen war. Doch
    gerade dieses Gefühl der Begrenzung wurde zum Antrieb. "Ich wusste, dass ich
    mehr leisten kann, aber die Bedingungen haben einfach nicht gepasst. Engagement
    wurde selten erkannt, von wirklicher Wertschätzung konnte keine Rede sein. Ich
    habe mich immer gefragt: Warum soll ich mich dauerhaft unter Wert verkaufen?",
    beschreibt Lucas Bohn.

    "Mir war klar: Wenn ich mein Berufsleben wirklich verändern will, muss ich raus
    aus alten Mustern. Ich wollte es schaffen, Verantwortung zu übernehmen und
    meinen Erfolg selbst in die Hand zu nehmen," erinnert er sich zurück. Nach
    Erfolgen im Door-to-Door-Geschäft nutzte er seine Erfahrung, um gemeinsam mit
    Roy Hirt den Grundstein für NextLevel Vertrieb zu legen, als Weiterentwicklung
    von NextPhones. Das Ziel: den Außendienst als echten Karriereweg mit fairen
    Chancen und transparenter Entwicklung zu etablieren. Roy Hirt bringt über 17
    Jahre Vertriebserfahrung ein und hat mit NextLevel ein modernes System
    geschaffen, das Quereinsteigern neue Perspektiven bietet. Die Einarbeitung
    erfolgt in Theorie- und Praxisphasen mit individuellem Coaching durch erfahrene
    Trainer. Jeder Neueinsteiger darf seinen Coach selbst wählen - dadurch entsteht
    Vertrauen und Motivation von Anfang an. Durch klare Prozesse, moderne CRM-Tools
    und Qualitätssicherung wird professionelles Arbeiten garantiert.

    Der Weg zum nächsten Level: Chancen nutzen, Verantwortung übernehmen

    "Ich habe jeden Tag als neue Chance betrachtet - Rückschläge gehören dazu, aber
    entscheidend ist, was man daraus macht", berichtet Lucas Bohn über die frühen
    Stationen im Vertrieb. Nachdem er im Door-to-Door-Geschäft seine Leidenschaft
