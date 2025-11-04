Zoomlion stellt auf der AGRITECHNICA 2025 umweltfreundliche und intelligente High-End-Landmaschinen vor

Am 29. Oktober rollten die Maschinen der neuen Generation von Zoomlion, lackiert in ihrem charakteristischen „Aurora Green", in das Hannover Messezentrum und machten das Unternehmen zu einem der ersten Aussteller, die mit dem Aufbau in Halle 5 begannen. Mit einer Höhe von fast vier Metern unterstreicht die Anlage das Engagement von Zoomlion für technische Exzellenz und nachhaltige Innovation.

HANNOVER, Deutschland, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) wird auf der AGRITECHNICA 2025, der weltgrößten Messe für Agrartechnik, die am 9. November in Hannover eröffnet wird, eine Reihe von umweltfreundlichen und intelligenten High-End-Landmaschinen vorstellen. Der chinesische Marktführer für Baumaschinen wird neun moderne Modelle vorstellen, darunter Hybridtraktoren und Erntemaschinen, die für den europäischen Markt konzipiert wurden.

Die Präsentation von Zoomlion für 2025 basiert auf drei strategischen Säulen: neue Energie, neue Technologie und eine verstärkte globale Marke.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die neuen energieeffizienten Landmaschinen, die speziell für die europäischen Anbaumethoden und Umweltstandards entwickelt wurden. Diese Maschinen zeichnen sich durch optimierte Leistung, Energieeffizienz und verbesserten Fahrerkomfort aus, die für moderne landwirtschaftliche Betriebe von zentraler Bedeutung sind.

Ein besonderes Highlight wird die firmeneigene HIDD-Plattform von Zoomlion sein, ein integriertes Hybridantriebssystem, das auf acht Kerntechnologien basiert. Die Architektur bildet die Grundlage für die nächste Generation intelligenter Landmaschinen des Unternehmens und verbessert die Effizienz, Automatisierung und Konnektivität.

Zoomlion wird auch die Erfolge seiner deutschen Tochtergesellschaft RABE hervorheben, die über mehr als 100 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bodenbearbeitung, Aussaat und Düngung verfügt. Seit der Übernahme im Jahr 2020 hat RABE sein technisches Erbe mit den globalen F&E- und Fertigungskapazitäten von Zoomlion kombiniert, um maßgeschneiderte Lösungen für den europäischen Markt zu liefern.

Vom 9. bis 15. November begrüßt Zoomlion Besucher, Partner und Fachleute aus der Branche am Stand D37 in Halle 5, um die neuesten Innovationen aus erster Hand zu erfahren und sich am Gespräch über nachhaltige, intelligente Landwirtschaft zu beteiligen.

