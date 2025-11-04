Aktien New York Ausblick
Korrektur bahnt sich an vor allem bei Nasdaq-Werten
- US-Börsen zeigen Rücksetzer, Tech-Werte unter Druck.
- Palantir-Aktie als Korrekturvorbote, Minus über 8%.
- Spotify und Uber: Überraschungen bei Nutzerzahlen.
NEW YORK (dpa-AFX) - An den zuletzt stark gelaufenen US-Börsen sieht es am Dienstag nach einem Rücksetzer aus. Unter Anlegern würden die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten hinterfragt, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz weiter für viel Fantasie gesorgt, doch mit beginnenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine mögliche Korrektur.
Der Broker IG taxierte den von der Tech-Branche dominierten Nasdaq 100 eine Stunde vor dem Auftakt 1,4 Prozent tiefer auf 25.598 Punkte. Am Vortag war der Nasdaq-Leitindex noch solide in den November gestartet und hatte sich seinem erst wenige Tage alten Rekordniveau genähert. Der eher für Standardwerte bekannte Dow Jones Industrial dagegen hatte am Vortag schon Schwäche gezeigt und wurde nun vom Broker IG nochmals mit 0,6 Prozent im Minus taxiert.
Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets verwies auf die Palantir-Aktie als Vorboten einer Korrektur unter den "heiß gelaufenen Technologieaktien". Der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz habe im dritten Quartal zwar auch Palantir geholfen und bei dem Unternehmen für anspruchsvollere Ziele gesorgt. Der Dreh der Papiere ins Minus färbe nun aber auf den Gesamtmarkt ab.
Die Palantir-Aktien bewegten sich zuletzt mit mehr als acht Prozent im Minus. Laut Analyst Brent Thill von Jefferies "sprechen starke Zahlen für sich", aber die Bewertung des Datenanalyse-Spezialisten habe ein extrem anspruchsvolles Niveau erreicht. Die Palantir-Aktie hatte ihr Rekordniveau zuletzt auf mehr als 200-Dollar-Marke nach oben geschraubt, wobei ihr nicht mehr viel für eine Verdreifachung des Kurses in diesem Jahr gefehlt hatte.
Aus dem Kreis der "Magnificent 7", also der sieben bedeutendsten Technologiewerte aus den USA, gab es vorbörslich keine Gewinner. Während Apple und Microsoft mit jeweils 0,8 Prozent kleinere Abgaben verbuchten, ging es für Anlegers KI-Liebling Nvidia relativ deutlich um 2,2 Prozent bergab. Noch größer war das Minus mit 2,8 Prozent beim Elektroautobauer Tesla .
Ein positiver Lichtblick im Technologiebereich sind vorbörslich die Spotify -Aktien, die um fast fünf Prozent anziehen. Der Musikstreaming-Dienst kann sich über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Laut Jason Bazinet von der Citigroup übertraf das Unternehmen im dritten Quartal mit Umsatz, Marge und dem operativen Ergebnis die Erwartungen. In der Folge sei auch der Ausblick auf das vierte Quartal stärker als gedacht.
Um 7,4 Prozent bergab ging es dagegen nach der Vorlage von Zahlen für die Aktien des Mobilitätsdienstleisters Uber . Das stärkste Quartalswachstum seit Ende 2023 durch unerwartet hohe Fahrdienstvermittlungen konnte hier die Anleger nicht überzeugen. Noch deutlicher um mehr als neun Prozent abwärts ging es im Reisesektor bei der Kreuzfahrt-Holding Norwegian Cruise Line nach deren Resultaten.
Unter die Räder kommen die Aktien von Sarepta Therapeutics , die vorbörslich um ein Drittel einbrachen nach enttäuschenden Medikamenten-Studien. Eigentlich sollten diese den Nutzen zweier älterer Medikamente bestätigen, doch bei den Patienten konnte keine eindeutige Verbesserung nachgewiesen werden. Dies warf Fragen über die Zukunft dieser Medikamente auf./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 232,3 auf Tradegate (04. November 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 377,07 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dividenden-Depot vonHS im Oktober 2025
Zuerst mal wieder etwas aus dem realen Leben, denn im Oktober gab es für unser privates Jahrgangstreffen aus dem Fortbildungslehrgang in diesem Jahr ein verlängertes Wochenende in Nürnberg. Die Stadt hat tatsächlich viel zu bieten. Einige Eindrucke teile ich gerne mit Euch in der neuen Bilder-Übersicht. Natürlich speisten wir auch gut (z.B. Bild oben links, unteres Bild), erkundeten die Stadt und erlebten einen Spieltag der DFB-Blindenfußball-Bundesliga mitten auf dem Hauptmarkt, an dem sich mit Rudi Völler und Andreas Rettig (Bild oben links, oberes Bild) auch DFB-Prominenz zeigte. Eine schöne, erholsame und abwechslungsreiche Städtereise:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251101162706-20251012-urlaub-nuernberg.jpg
Abwechselnd ging es im Oktober 2025 auch an der Börse zu, denn ein wieder etwas anziehender US-Dollar sowie die starke Performance von US-Tech-Aktien – wohl getragen von KI-Fantasie und der Aussicht auf geldpolitische Lockerungen – sorgten für positive Impulse. Insbesondere Wachstumswerte und Schwellenländer profitierten von diesem Umfeld. Gleichzeitig belasten protektionistische Tendenzen aus den USA, geopolitische Spannungen und eine hartnäckige Inflation weiterhin die Marktstimmung und führen zu erhöhter Volatilität.
Die erhöhte Volatilität gab es auch in meinem Depot. Allein an den ersten drei Oktober-Tagen wollte es wohl die Rückgänge des Vormonats ausgleichen. Das deutliche Plus wurde in der Folgewoche sogar fortgesetzt. Überraschend übertraf mein Depot ganz leicht sogar wieder die Hochs vom März 2025 und August 2025. Doch dann kam wieder mal ein Trump'scher Freitag mit erneuten neuen Zöllen gegen China... Und mit den am nächsten Freitag strauchelnden US-Regionalbanken ging es weiter abwärts. Eine weitere Woche später war mein Depotzugewinn 3,5% geringer. Das war wohl nur ein Luftholen für das anschließende Plus von 5%, denn damit leuchtete mein Depot in der letzten Oktoberwoche golden: es gab einen neuen Jahreshöchststand, der gut 1,5% über den vorherigen Höchstständen des Jahres lag!
Wie gewohnt verkaufte ich im Oktober 2025 keine Wertpapiere.
Obwohl ich neben den laufenden Mini-Sparplänen auch keine neuen Wertpapiere kaufte, befindet sich seit 20.10.2025 dennoch eine neue Aktie in meinem Depot. Die ThyssenKrupp AG hatte ihre Marinesparte an die Aktionäre abgespalten. Nun verfügt mein Depot über den Rüstungswert TKMS GmbH & Co. KGaA. Die 0,2 Bruchstücke dieser Aktie wurden jedoch zwangsverkauft: mein erster Ertrag aus der neuen Aktie.
Der nächste Monatszahler, der es mit 12 Dividenden in einem Jahr schafft, 1/12 seiner Sparplanraten alleine zu finanzieren, ist nun Healthpeak Properties Inc.. Der Gesundheits-REIT brauchte dafür 24 Mini-Sparplanraten. Der nächste Quartalszahler, der es mit 4 Dividenden in einem Jahr schafft, ebenfalls 1/12 seiner Sparplanraten alleine zu finanzieren, ist The Western Union Co.. Der Zahlungsdienstleister brauchte dafür 19 Monate.
Und diesmal schaute ich gleich genauer hin, was mit den anderen Quartalszahlern war. Nach jeweils 16 Monaten Mini-Sparplanraten hatten das auch schon die Quartalszahler Altria Group Inc. im Januar 2024, sowie Ares Capital Corp. und die nicht mehr vorhandene Walgreens Boots Alliance Inc. beide im Dezember 2024 geschafft. 18 Monate Mini-Sparplanraten brauchte Bristih American Tobacco Plc. bis zum Mai 2024. 21 Monate Mini-Sparplanraten brauchten die beiden Wertpapiere Medical Properties Trust Inc. und Verizon Communications Inc. ebenfalls jeweils bis zum Mai 2024 für diesen Meilenstein, dass 1/12 der Sparplanraten finanziert ist.
Und Altria Group Inc. nach insgesamt 31 Mini-Sparplanraten im Januar 2025, sowie Bristih American Tobacco Plc. nach insgesamt 33 Mini-Sparplanraten im Februar 2025 erreichten, dass mit vier Quartalszahlungen jetzt schon 2/12 der Mini-Sparplanraten stets inkusive Gebühren finanziert sind.
Trotz schwankender Ausschüttungen schafft das nun auch der ETF Global X Super Dividend UCITS ETF DIS (USD) mit seiner Oktober-Ausschüttung. Nach exakt 24 Monaten finanziert er bereits 2/12 seiner Mini-Sparplanraten, obwohl die Ausschüttung je Anteil inzwischen um gut 0,01 € niedriger ausfällt als zu Beginn des Mini-Sparplans! In diese Reihe kann sich nun auch der ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist einreihen, dem das schon im Dezember 2024 nach nur 14 Monaten Mini-Sparplan gelang.
Das alles hatte ich mal wieder vergessen, Euch mitzuteilen...
Bei den anderen schwankend ausschüttenden Wertpapieren sind mögliche Meilensteine bisher noch schwierig zu bestimmen...
Der Oktober 2025 glänzte im Jahresvergleich richtig golden. Mit der zweithöchten prozentualen Steigerungsrate gab es 123,76 € (-130,76 %) mehr als vor einem Jahr.
Bei den Ausschüttungen reduzierte ein Jahr nach der letzten Kürzung allerdings TriplePoint Venture Growth BDC Corp. schon wieder die Dividende auf jetzt noch 0,23 $ (-23,33 %). Zudem kam die erste Dividende von CMB.Tech N.V, die meine Reederei Golden Ocean Group Ltd. übernommen hatte. Von dieser ersten Ausschüttung aus Belgien gibt es Trauriges zu berichten: es blieben netto für mich gerade noch 43,70% übrig...
Erfreulich war die zuverlässige Anhebung zum dritten Quartal bei der Quartals-Dividende von Altria Group Inc. um 0,04 $ (+3,92%) auf 1,06 $. Ebenso die vierte Anhebung im laufenden Jahr bei Realty Income Corp. um 0,0005 $ (+0,18%) auf 0,2695 $ bei der Monats-Zahlung. Auch The Bank of Nova Scotia Inc. steigerte die Quartals-Ausschüttung um 0,04 can-$ (+3,77%) auf 1,10 can-$.
Die im Oktober 2025 im Jahresvergleich gut gesteigerte Zahl von 28 (16) Einnahmen aus meinen Wertpapieren ergaben folgende Netto-Einkünfte:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251101164619-20251031-netto-kapitaleinkuenfte.jpg
Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) auf +18,00% (14,75%) war nach zwei Monaten Rückgang wieder deutlich positiv. Laut Divvydiary baute sich das Depot-Plus (durch die Berücksichtigung der Kosten) seit Start auf +16,77% (13,82%) auf. Auch das gesamte Vermögen kletterte wieder um +3,64% (-0,24%). Betrachtet man ausschließlich das Depot, gab es im Oktober 2025 laut Divvydiary einen deutlichen Vermögenszuwachs von +2,62% (-0,82%).
Für die positive Depot-Entwicklung waren seit 01.01.2025 diese folgenden TOP-5-Aktien maßgeblich beteiligt:
Die FLOP-5-Aktien sind in meinem Depot seit dem 01.01.2025 bis zum Stichtag gerechnet jetzt diese fünf Aktien als meine größten Verlustbringer:
Die fünf Wertpapiere mit dem höchsten Depotanteil sind zum 31.10.2025 laut Divvydiary mit zusammen 32,78% (31,80%) weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit dem ersten Monat des Jahres 2025. Nur der erstplatzierte Depotwert und der argentinische Energieversorger, der sich nach dem Wahlsieg des argentinischen Präsidenten stark erholte und einen Platz nach oben kletterte, legten Im Oktober 2025 zu:
Das sehen wir uns zum Jahresende wieder an.
Bis dahin und bis zum nächsten Monatsbericht wünsche ich Euch weiterhin gute Ideen, gute Kurse und gute Erträge
Oktober Statistik
Laut Divvy Diary lag Performance des Aktiendepot in den ersten 10 Monaten bei + 8,4%.
Außer Acht gelassen habe ich dabei die Reste meiner ETF Anlagen bei ebase ( ishare S&P500 + ishare STOXX Dividend 100, beide werden thesauriert)
Auch Xetra Gold ist nicht einberechnet (hat ja jeder mitbekommen, was da gelaufen ist)
Laut o.g. Plattform werden es am Ende des Jahres voraussichtlich 2% mehr Divis sein als im Vorjahr (konkret 19.813 netto)
Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Größte Positionen (5 Depotanteil):
Allianz 15,2%
Abbvie 8,2%
MüRü 7,6%
Ares 7,4%
Altria 6,3%
Hercules cap. 6,2%
Ja die BDC`s schwächeln kursmäßig. Aber immer noch alle Positionen in plus. Mit bereits gezahlten Divis ohnehin.
Auch Altria immer noch positiv. Auch hier sind bereits 20% des Einstandskapitals über Dividenden zurück geflossen.
Insgesamt keine großen Änderungen. Lediglich bei Arbor Reality ist mir der Geduldsfaden gerissen. Wurden mit deutlichem Verlust verkauft. Dafür Main Street (Monatszahler) aufgestockt.
Bei den von Timburg erwähnten Gulf Keystone bin ich mal mit exakt 222 Euro (110 Stk. zu 2,02) eingestiegen. Spass muss sein.
Ansonsten läuft nur noch ein Sparplan auf den Vanguard FTSE All World.
Ein schönes WE an alle da draussen.
Hertha vs. Dresden aktuell 2:0 …. hoffentlich halten sie durch (Ha Ho He)
Dividendenstatistik Oktober 2025
DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png Mutares-Anleihe
HK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/hk.png First Pacific
BB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/bb.png Barbados-Bond
NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Spark New Zealand
KZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kz.png Halyk Bank
TW Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/tw.png TSMC
GE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ge.png Bank of Georgia
PL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pl.png Powszechny Zaklad
LU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/lu.png Millicom
CN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cn.png CNOOC
CY Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cy.png Bank of Cyprus, Globaltrans
UY Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/uy.png Uruguay-Bond
ID Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/id.png United Tractors
AR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ar.png Neuquen-Bond
CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png Nova Scotia