    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit KI und strategischer US-Offensive zur nächsten Generation der Onkologie

    Lüdenscheid (ots) - Innovativer Player in einem der zukunftsträchtigsten
    Bereiche der Biotechnologie

    Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat in einem aktuellen
    Unternehmens-Update seine strategischen Schwerpunkte für das kommende Jahr
    vorgestellt. Im Zentrum steht die geplante Stärkung der US-Präsenz, die unter
    anderem in einer Börsennotierung in den Vereinigten Staaten münden soll. CEO
    Thomas O'Shaughnessy skizzierte die kommenden Schritte im Rahmen seines
    Auftritts beim "Cboe Canada Investor Spotlight": Ziel sei es, die Entwicklung
    innovativer Krebstherapien - unterstützt durch KI-gesteuerte Forschung und
    strategische Partnerschaften - konsequent voranzutreiben.

    Das kanadische Biotech-Unternehmen hat sich auf die Krebsforschung und
    -behandlung mit dem Schwerpunkt Onkologie spezialisiert. Das Unternehmen hat
    sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert,
    die gezielt auf solide Tumore wirkt: Im Fokus der Forschung steht eine
    Nanopartikeltechnologie der zweiten Generation, die gegen Fernmetastasen bei
    sporadischem Darmkrebs entwickelt wird. Besonders hervorzuheben ist die
    präklinische Entwicklung der Formulierung "A83B4C63": In In-vivo-Studien an
    Mausmodellen konnte eine deutliche Verlangsamung des Tumorwachstums sowie eine
    signifikante Verlängerung der Überlebenszeit nachgewiesen werden. Noch
    eindrucksvoller zeigte sich der synergistische Effekt in Kombination mit einer
    Strahlentherapie - ein Ansatz, der künftig eine Schlüsselrolle in der
    personalisierten Krebsbehandlung spielen könnte. Onco Innovations verfügt
    darüber hinaus über ein wachsendes Patentportfolio mit derzeit fünf aktiven
    Patenten, die sämtlich auf die Onkologie ausgerichtet sind. Diese
    Innovationskraft positioniert das Unternehmen als Technologieträger in einem
    Markt mit langfristig steigender Nachfrage.

    Das Unternehmen hat bereits in diesem Jahr wichtige Meilensteine gesetzt, die
    sowohl die wissenschaftliche Expertise als auch die operative Basis des
    Unternehmens gestärkt haben. Neben dem Wechsel zur "Cboe Canada" und der
    Übernahme des KI-Spezialisten "Inka Health AI", der seinerseits bereits
    bedeutende Kooperationen mit Branchengrößen wie "AstraZeneca Canada" vorweisen
    kann, wurden Partnerschaften mit renommierten Akteuren wie "Dalton Pharma
    Services", der "University of Alberta", dem "Cross Cancer Institute" sowie den
    Dienstleistern "Nucro-Technics" und "Avance Clinical" initiiert. Diese
    Initiativen flankieren die Vorbereitung der ersten klinischen Phase-1-Studie,
    die ab 2026 die klinische Machbarkeit der firmeneigenen Therapieplattform
    belegen soll. Konkret plant das Unternehmen den Start einer klinischen
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Onco-Innovations Aktie

    Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 1,080 auf Tradegate (04. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Onco-Innovations Aktie um +33,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Onco-Innovations bezifferte sich zuletzt auf 58,08 Mio..

    Seite 1 von 7 


    Community Beiträge zu Onco-Innovations - A3EKSZ - CA68237C1059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Onco-Innovations. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mit KI und strategischer US-Offensive zur nächsten Generation der Onkologie Innovativer Player in einem der zukunftsträchtigsten Bereiche der Biotechnologie Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat in einem aktuellen Unternehmens-Update seine strategischen Schwerpunkte für das kommende Jahr vorgestellt. …