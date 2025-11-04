Mit KI und strategischer US-Offensive zur nächsten Generation der Onkologie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Onco-Innovations Aktie Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 1,080 auf Tradegate (04. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Onco-Innovations Aktie um +33,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,00 %. Die Marktkapitalisierung von Onco-Innovations bezifferte sich zuletzt auf 58,08 Mio..

Lüdenscheid (ots) - Innovativer Player in einem der zukunftsträchtigstenBereiche der BiotechnologieOnco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat in einem aktuellenUnternehmens-Update seine strategischen Schwerpunkte für das kommende Jahrvorgestellt. Im Zentrum steht die geplante Stärkung der US-Präsenz, die unteranderem in einer Börsennotierung in den Vereinigten Staaten münden soll. CEOThomas O'Shaughnessy skizzierte die kommenden Schritte im Rahmen seinesAuftritts beim "Cboe Canada Investor Spotlight": Ziel sei es, die Entwicklunginnovativer Krebstherapien - unterstützt durch KI-gesteuerte Forschung undstrategische Partnerschaften - konsequent voranzutreiben.Das kanadische Biotech-Unternehmen hat sich auf die Krebsforschung und-behandlung mit dem Schwerpunkt Onkologie spezialisiert. Das Unternehmen hatsich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert,die gezielt auf solide Tumore wirkt: Im Fokus der Forschung steht eineNanopartikeltechnologie der zweiten Generation, die gegen Fernmetastasen beisporadischem Darmkrebs entwickelt wird. Besonders hervorzuheben ist diepräklinische Entwicklung der Formulierung "A83B4C63": In In-vivo-Studien anMausmodellen konnte eine deutliche Verlangsamung des Tumorwachstums sowie einesignifikante Verlängerung der Überlebenszeit nachgewiesen werden. Nocheindrucksvoller zeigte sich der synergistische Effekt in Kombination mit einerStrahlentherapie - ein Ansatz, der künftig eine Schlüsselrolle in derpersonalisierten Krebsbehandlung spielen könnte. Onco Innovations verfügtdarüber hinaus über ein wachsendes Patentportfolio mit derzeit fünf aktivenPatenten, die sämtlich auf die Onkologie ausgerichtet sind. DieseInnovationskraft positioniert das Unternehmen als Technologieträger in einemMarkt mit langfristig steigender Nachfrage.Das Unternehmen hat bereits in diesem Jahr wichtige Meilensteine gesetzt, diesowohl die wissenschaftliche Expertise als auch die operative Basis desUnternehmens gestärkt haben. Neben dem Wechsel zur "Cboe Canada" und derÜbernahme des KI-Spezialisten "Inka Health AI", der seinerseits bereitsbedeutende Kooperationen mit Branchengrößen wie "AstraZeneca Canada" vorweisenkann, wurden Partnerschaften mit renommierten Akteuren wie "Dalton PharmaServices", der "University of Alberta", dem "Cross Cancer Institute" sowie denDienstleistern "Nucro-Technics" und "Avance Clinical" initiiert. DieseInitiativen flankieren die Vorbereitung der ersten klinischen Phase-1-Studie,die ab 2026 die klinische Machbarkeit der firmeneigenen Therapieplattformbelegen soll. Konkret plant das Unternehmen den Start einer klinischen