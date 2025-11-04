Mit KI und strategischer US-Offensive zur nächsten Generation der Onkologie
Lüdenscheid (ots) - Innovativer Player in einem der zukunftsträchtigsten
Bereiche der Biotechnologie
Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat in einem aktuellen
Unternehmens-Update seine strategischen Schwerpunkte für das kommende Jahr
vorgestellt. Im Zentrum steht die geplante Stärkung der US-Präsenz, die unter
anderem in einer Börsennotierung in den Vereinigten Staaten münden soll. CEO
Thomas O'Shaughnessy skizzierte die kommenden Schritte im Rahmen seines
Auftritts beim "Cboe Canada Investor Spotlight": Ziel sei es, die Entwicklung
innovativer Krebstherapien - unterstützt durch KI-gesteuerte Forschung und
strategische Partnerschaften - konsequent voranzutreiben.
Das kanadische Biotech-Unternehmen hat sich auf die Krebsforschung und
-behandlung mit dem Schwerpunkt Onkologie spezialisiert. Das Unternehmen hat
sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert,
die gezielt auf solide Tumore wirkt: Im Fokus der Forschung steht eine
Nanopartikeltechnologie der zweiten Generation, die gegen Fernmetastasen bei
sporadischem Darmkrebs entwickelt wird. Besonders hervorzuheben ist die
präklinische Entwicklung der Formulierung "A83B4C63": In In-vivo-Studien an
Mausmodellen konnte eine deutliche Verlangsamung des Tumorwachstums sowie eine
signifikante Verlängerung der Überlebenszeit nachgewiesen werden. Noch
eindrucksvoller zeigte sich der synergistische Effekt in Kombination mit einer
Strahlentherapie - ein Ansatz, der künftig eine Schlüsselrolle in der
personalisierten Krebsbehandlung spielen könnte. Onco Innovations verfügt
darüber hinaus über ein wachsendes Patentportfolio mit derzeit fünf aktiven
Patenten, die sämtlich auf die Onkologie ausgerichtet sind. Diese
Innovationskraft positioniert das Unternehmen als Technologieträger in einem
Markt mit langfristig steigender Nachfrage.
Das Unternehmen hat bereits in diesem Jahr wichtige Meilensteine gesetzt, die
sowohl die wissenschaftliche Expertise als auch die operative Basis des
Unternehmens gestärkt haben. Neben dem Wechsel zur "Cboe Canada" und der
Übernahme des KI-Spezialisten "Inka Health AI", der seinerseits bereits
bedeutende Kooperationen mit Branchengrößen wie "AstraZeneca Canada" vorweisen
kann, wurden Partnerschaften mit renommierten Akteuren wie "Dalton Pharma
Services", der "University of Alberta", dem "Cross Cancer Institute" sowie den
Dienstleistern "Nucro-Technics" und "Avance Clinical" initiiert. Diese
Initiativen flankieren die Vorbereitung der ersten klinischen Phase-1-Studie,
die ab 2026 die klinische Machbarkeit der firmeneigenen Therapieplattform
belegen soll. Konkret plant das Unternehmen den Start einer klinischen
cannagourmet schrieb 06.03.25, 12:16
wie das bei diesen biotech aktien so ist , sie können bei guten news sehr schnell steigenmitdiskutieren »
sie können aber genauso schnell fallen
oder wie es hier aussieht schnell hoch und langsamaber stetig wieder runter
die company hat wohl sehr gute patente aber bis da ein medikament bei rauskommt dauert es noch min 5-8 Jahre
man kann auf übernahme spekulieren , kann aber, wenn überhaupt ,,genauso lange dauern
sie können aber genauso schnell fallen
oder wie es hier aussieht schnell hoch und langsamaber stetig wieder runter
die company hat wohl sehr gute patente aber bis da ein medikament bei rauskommt dauert es noch min 5-8 Jahre
man kann auf übernahme spekulieren , kann aber, wenn überhaupt ,,genauso lange dauern
cannagourmet schrieb 23.01.25, 07:48
Onco-Innovations unterzeichnet mit Inka Health Absichtserklärung (LOI), um die KI-Technologie zur Krebserkennung und Medikamentenentwicklung zu implementierenmitdiskutieren »
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-01/64359882-onco-innovations-unterzeichnet-mit-inka-health-absichtserklaerung-loi-um-die-ki-technologie-zur-krebserkennung-und-medikamentenentwicklung-zu-implem-248.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-01/64359882-onco-innovations-unterzeichnet-mit-inka-health-absichtserklaerung-loi-um-die-ki-technologie-zur-krebserkennung-und-medikamentenentwicklung-zu-implem-248.htm
