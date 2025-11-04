Zoetis Registered (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -12,93 % - 04.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Zoetis Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -12,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Zoetis ist ein führendes Unternehmen in der Tiergesundheit mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktstellung. Es konkurriert mit Unternehmen wie Elanco und Merck, wobei es sich durch Innovation und globale Reichweite auszeichnet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Zoetis Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,64 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Zoetis Registered (A) Aktie damit um -0,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Zoetis Registered (A) eine negative Entwicklung von -20,54 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

Zoetis Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,76 % 1 Monat +0,29 % 3 Monate -1,64 % 1 Jahr -25,09 %

Informationen zur Zoetis Registered (A) Aktie

Es gibt 443 Mio. Zoetis Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,99 Mrd.EUR wert.

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) today reported its financial results for the third quarter of 2025. The company reported revenue of $2.4 billion for the third quarter of 2025, an increase of 1% compared with the third quarter of 2024. On an organic …

Zoetis Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zoetis Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zoetis Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.