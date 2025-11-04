BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 475 US-Dollar. Auf den ersten Blick habe der Sportwagenbauer ein gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ton klinge zuversichtlich. Ferrari habe berichtet, dass die Auftragsbücher bis weit ins Jahr 2027 reichten, wobei der 849 Testarossa, ein Plug-in-Hybrid-Supersportwagen, sowie das Gran-Turismo-Modell Amalfi maßgeblich zum Auftragseingang beitragen würden./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 12:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 12:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 345,6EUR auf Tradegate (04. November 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



