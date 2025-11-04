Was ist los beim Yen? Jahresgewinne weggeschmolzen – Carry-Trades sind zurück

Auch aus der Politik kommt Druck auf die japanische Landeswährung. Die neue Premierministerin Sanae Takaichi will mit höheren Staatsausgaben die Wirtschaft ankurbeln. Das sorgt bei Investoren für Sorgen über steigende Schulden – und senkt die Erwartung, dass die Bank of Japan bald die Zinsen anheben wird. Zugleich blieb BoJ-Chef Kazuo Ueda bei den Aussichten für eventuelle Zinserhöhungen vage. Solange es aber dazu nicht kommt, bleibt der Realzins in Japan negativ.

Der Yen hat seit April fast alle Gewinne zum US-Dollar in diesem Jahr wieder verloren. Allein im Oktober war die Devise mit minus 4 Prozent zum Greenback die schwächste der G-10-Währungen. Auslöser ist ein ungemütlicher Mix: Die Bank of Japan hat den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent belassen, während die US-Notenbank trotz jüngster Zinssenkung auf 3,75 bis 4,0 Prozent eine vorsichtige Linie fährt und eine weitere Senkung im Dezember ausdrücklich offenlässt. Diese Zinsdifferenz nährt Carry-Trades und stützt den US-Dollar – zu Lasten des Yen.

An den Termin- und Optionsmärkten spiegeln sich die Zweifel an der Entwicklung der Währung deutlich: Makro-Hedgefonds positionieren sich zunehmend für einen stärkeren US-Dollar gegenüber dem Yen. Die Prognosen gehen von weiteren Verlusten des Yen auf 157 bis 160 je US-Dollar bis Jahresende aus. Aktuell (18:30 Uhr) erhalten Investoren etwa 153,47 Yen für einen Greenback.

Zwar besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Notenbank interveniert, um den Yen zu stützen, wie sie es in der Vergangenheit bereits getan hat, akut ist diese Gefahr aber nicht. Kürzlich erhöhte Finanzministerin Satsuki Katayama den verbalen Druck und betonte eine hohe Alarmbereitschaft, doch große Finanzinstitute winken ab und wenden ein, dass die üblichen Auslöser für entsprechende Interventionen noch nicht erfüllt sind.

Erinnerungen an vergangene Eingriffe zwischen rund 157 und 161 je US-Dollar sind präsent, dennoch wird ein unmittelbares Einschreiten ohne übermäßige Volatilität oder spekulative Schieflagen als wenig wahrscheinlich eingestuft. Schätzungen zufolge verfügt das Finanzministerium weiterhin über dreistellige Milliardenbeträge in US-Dollar, um notfalls gegenzuhalten – die Schwelle für eine Intervention liegt aus Marktsicht aber aktuell höher, eher im Bereich 161 bis 162.

Was heißt das für den Ausblick? Kurzfristig bleiben die Voraussetzungen für Carry-Trades intakt. Zumindest solange die BoJ zurückhaltend bleibt und die Fed eine klare Dezember-Entscheidung offenlässt. Basisszenarien großer Banken sehen den Dollar-Yen-Kurs zum Jahresende um die 155, mit erhöhtem Risiko einer Übertreibung in Richtung 158 bis 160.

Mittelfristig sprechen sinkende Absicherungskosten, eine mögliche Konjunkturabkühlung in den USA und eine graduelle BoJ-Normalisierung aber für einen festeren Yen – vorausgesetzt, Tokio überzieht die Fiskalexpansion nicht und die US-Wirtschaft überrascht nicht mit einem Ausreißer nach oben.

Unterm Strich ist der jüngste Rückschlag weniger ein Japan-Sonderfall als ein Lehrbuchbeispiel für Zinsdifferenzen und Erwartungsmanagement. Solange die BoJ den Märkten keinen klaren Pfad aus den negativen Realzinsen weist, bleibt der Wechselkurs des Yen anfällig für einen Rücksetzer.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion