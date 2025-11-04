Spotify macht kräftig Kasse, aber der Ausblick treibt Anleger in die Flucht

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Spotify startet mit Rückenwind in die heiße Phase des Musikjahres: Der Streaming-Marktführer übertraf im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten. Doch beim Ausblick enttäuschten die Schweden.

    • Spotify übertrifft Q3-Erwartungen mit 713 Mio. Nutzern
    • Umsatz steigt um 7% auf 4,27 Mrd. Euro im Jahr
    • Ausblick enttäuscht: Umsatzprognose unter Analysten-Erwartung
    Foto: Fabian Sommer/dpa - dpa-Bildfunk

    Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer kletterte um 11 Prozent auf 713 Millionen – deutlich über den Prognosen. Auch der Umsatz überzeugte: Mit 4,27 Milliarden Euro setzte der schwedische Konzern 7 Prozent mehr um als im Vorjahr und schlug damit ebenfalls die Erwartungen. Die Premium-Abos wuchsen um 12 Prozent auf 281 Millionen Nutzer.

    Für das vierte Quartal rechnet Spotify mit einem operativen Gewinn von 620 Millionen Euro – etwas mehr als die von LSEG erhobene Konsensschätzung von 618,6 Millionen Euro. Beim Umsatz peilt das Unternehmen rund 4,5 Milliarden Euro an – im Rahmen der Analystenschätzungen.

    Dennoch fällt die Spotify-Aktie zum US-Handelsstart um rund 5 Prozent. Grund ist der durchwachsene Ausblick auf das Schlussquartal. Spotify erwartet einen Umsatz von 5,18 Milliarden US-Dollar. Experten hatten sich 5,27 Milliarden US-Dollar erhofft. Im Jahr davor hatte das Unternehmen 4,4 Milliarden US-Dollar Umsatz.

    Spotify Technology

    +0,20 %
    -2,60 %
    -6,09 %
    +2,00 %
    +55,15 %
    +642,22 %
    +170,40 %
    +358,18 %
    ISIN:LU1778762911WKN:A2JEGN

    Im letzten Quartal sollen 8 Millionen neue Premium-Abonnenten hinzukommen. Insgesamt würde das 289 Millionen Premium-Abonnenten bedeuten. Außerdem rechnet das Unternehmen damit, den Zeitraum mit 745 Millionen monatlich aktiven Nutzern abzuschließen. Analysten hatten für das vierte Quartal 291 Millionen Premium-Nutzer und 739 Millionen monatlich aktive Nutzer erwartet.

    Der Ausblick ist die erste große Standortbestimmung seit der Ankündigung, dass CEO und Gründer Daniel Ek zum Jahreswechsel den Chefposten abgibt und künftig als Executive Chairman fungieren will. Trotz dieser Veränderung bleiben die Anleger optimistisch – nicht zuletzt wegen der neuen Preisstrategie.

    Spotify hat in über 150 Märkten die Abo-Preise erhöht – zuletzt im August um rund 9 Prozent in vielen Regionen weltweit. Dennoch wächst die Nutzerbasis weiter. Der Fokus liegt laut Ek auf Nutzerwachstum in Schwellenländern sowie auf dem Ausbau des Angebots: Mehr Podcasts, mehr Videos, mehr Hörbücher. Seit Einführung des Hörbuch-Bereichs vor zwei Jahren habe sich die Nutzung um mehr als ein Drittel erhöht, so der Konzern.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 541,7EUR auf Tradegate (04. November 2025, 15:42 Uhr) gehandelt.


