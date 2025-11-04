UNTERNEHMEN vom 04.11.2025 - 15.15 Uhr

BAD HOMBURG - Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC ) kommt mit seinem Einsparprogramm deutlich voran. Im dritten Quartal bescherten die Kostensenkungen dem Konzern überraschend viel Gewinn. Zudem konnte er organisch stark wachsen. Konzernchefin Helen Giza zeigte sich ermutigt und bestätigte die Jahresziele. "Wir sind im Jahr 2025 auf einem hervorragenden Weg, unsere Versprechen zu erfüllen", sagte die Managerin am Dienstag. An der Börse verlor die Aktie allerdings deutlich. Branchenexperten monierten die weiterhin verhaltene Entwicklung bei den Behandlungszahlen auf dem wichtigsten Markt USA.

LEVERKUSEN - Der Chipkonzern Elmos sieht eine weitere positive Entwicklung seines Neugeschäfts. Die Anzeichen für ein Ende der Bestandsbereinigungen bei den Kunden verbunden mit einer Rückkehr zu realen Bestellmengen seien "klar sichtbar", sagte Arne Schneider am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal laut Mitteilung.

ROUNDUP: Nemetschek verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der auf den Bau spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek hat im dritten Quartal im Tagesgeschäft besser gewirtschaftet als erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 95,2 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Das war mehr, als Analysten sich ausgerechnet hatten.

ROUNDUP: Schaeffler rutscht tiefer in rote Zahlen - Wertminderung für Software

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im dritten Quartal unter dem Strich mehr Minus gemacht. Grund waren vor allem Wertminderungen infolge einer Softwareumstellung. So lag der Nettoverlust im dritten Quartal bei 287 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler ebenfalls rote Zahlen verbucht, der Fehlbetrag war damals aber mit 45 Millionen Euro deutlich kleiner ausgefallen. Neben weiteren Kosten für den laufenden Stellenabbau in Europa nahm das Unternehmen diesmal vor allem Wertminderungen für die Umstellung der SAP -Betriebssoftware auf eine Cloudlösung in die Bücher. Die Aktie fiel nach dem guten Lauf der vergangenen Monate am Dienstag deutlich.

ROUNDUP/Schwache Konjunktur: Norma Group verdient operativ nur noch halb soviel

MAINTAL - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma hat im dritten Quartal das schwache Konjunkturumfeld zu spüren bekommen. Zudem belasteten höhere Kosten für Personal und Logistik das operative Ergebnis. Unter dem Strich fiel wegen einer Wertberichtigung der Geschäfts- und Firmenwerte in Europa ein Verlust an. Die Abschreibung begründete Norma mit einer verhaltenen wirtschaftlichen Lage und demzufolge geringeren Wachstumserwartungen. Die Jahresziele für das fortgeführte Geschäft bestätigte das Unternehmen.

ROUNDUP: Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss blickt etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr. 2025 dürften der Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) an den unteren Enden der bislang ausgegebenen Spannen liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mit. Dabei verwies Hugo Boss auf konjunkturelle Unsicherheiten und negative Wechselkurseffekte.

ROUNDUP/US-Zölle belasten Nachfrage: SAF-Holland senkt erneut Umsatzziel

BESSENBACH - Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland senkt wegen einer eingetrübten Absatzerwartung sein Umsatzziel erneut. Im nordamerikanischen Lkw-Markt habe sich das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt, da die US-Zollpolitik zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung geführt habe, hieß es vom Unternehmen am Montagabend. Zudem erhole sich der Absatzmarkt im asiatisch-pazifischen Raum weniger als gedacht und in Europa habe sich zuletzt die positive Auftragsdynamik aus dem zweiten Quartal nicht fortgesetzt. Die Aktien gerieten am Dienstag unter Druck.

Nordex steigert Gewinn kräftig



HAMBURG - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf knapp 52 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor betrug der Gewinn knapp 4 Millionen Euro. Die Kennziffern aus dem Tagesgeschäft bestätigte der MDax-Konzern, nachdem er bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben hatte. Diese soll sich 2025 nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent bewegen, statt wie zuvor erwartet zwischen 5 und 7 Prozent. Die übrigen Elemente der Jahresprognose ließ Nordex unverändert. Wie ebenfalls bekannt, lag der Auftragseingang im dritten Quartal bei 2,2 Gigawatt.

Adtran Networks senkt 2025er-Margenziel - Deutliches Umsatzplus im Quartal

MÜNCHEN - Der Telekomausrüster Adtran Networks rechnet mit Verzögerungen bei Auslieferungen und hat daher die Margenprognose für das laufende Jahr gesenkt. Bei der Marge, gemessen am operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), werde jetzt ein Wert im niedrigen negativen bis zu einem niedrigen positiven einstelligen Prozentbereich erwartet, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in München mit. Bislang hatte die Tochter des US-Konzerns Adtran Holdings eine operative Marge im positiven einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Pfizer hebt Gewinnziel erneut an - Umsatzminus nicht so stark wie befürchtet

NEW YORK - Der US-Pharmariese Pfizer hat im dritten Quartal einen kräftigen Umsatzrückgang wegstecken müssen. Dennoch lief das Quartal erlösseitig besser als am Markt befürchtet. Konzernchef Albert Bourla hob zudem wegen der laufenden Einsparungen sein Gewinnziel für das Jahr ein zweites Mal an. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie jetzt bei 3,00 bis 3,15 US-Dollar herauskommen, teilte der Konzern am Dienstag in mit. Zuvor hatte das Management 2,90 bis 3,10 Dollar in Aussicht gestellt.

Spotify legt stärker zu als erwartet - Verhaltener Zustrom von Premium-Nutzern

STOCKHOLM - Der Musikstreaming-Dienst Spotify kann sich über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Die Zahl der neuen Premium-Abonnenten überraschte dagegen nicht, und auch die vom Konzern am Dienstag veröffentlichten Finanzziele für das Schlussquartal fielen durchwachsen aus. An der Börse waren sich Anleger in ihrer Reaktion zunächst uneins, der Aktienkurs schwankte.

Ferrari verdient im Quartal mehr als erwartet - Aktie im Plus

MARANELLO - Der Luxus-Sportwagenbauer Ferrari hat im dritten Quartal trotz Problemen in China und der US-Zölle mehr verkauft und verdient. Der Umsatz zog um 7 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Die Auslieferungen stiegen wegen Rückgängen in China und den USA insgesamt nur um ein Prozent auf 3.401 Autos. Vor allem im Rest von Asien verkaufte Ferrari mehr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 5 Prozent auf 670 Millionen Euro und damit unerwartet stark zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 382 Millionen Euro und damit 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie legte in Mailand nach der Mitteilung 1,4 Prozent zu.

Strategieschwenk: Telefonica halbiert Dividende für 2026 - Aktie rutscht ab

MADRID - Der spanische Telekomkonzern Telefonica kürzt die Dividende wegen neuer strategischer Prioritäten drastisch. Künftig sollen zwischen 40 und 60 Prozent des freien Zahlungsmittelflusses ausgeschüttet werden, teilte das Unternehmen im Zuge einer Kapitalmarktveranstaltung am Dienstag in Madrid mit. An die Aktionäre sollen daher für 2026 nur noch 0,15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden und damit die Hälfte der für 2025 geplanten Summe.

ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft

AMSTERDAM - Der Medizintechnikkonzern Philips hat im dritten Quartal operativ deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Zudem zogen die Auftragseingänge an, wie das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Bei der Marge peilt der Konkurrent des im Dax notierten Konzerns Siemens Healthineers nun das obere Ende der bislang in Aussicht gestellten Ziele an. Philips hat für 2025 eine Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und immateriellen Vermögenswerten (Ebita) von 11,3 bis 11,8 Prozent auf dem Zettel. Die Umsatzprognose wurde bestätigt.

^

Weitere Meldungen



-Bosch meldet in Ansbach und Salzgitter Kurzarbeit an

-Deutsche Telekom investiert mehr als eine Milliarde Euro in KI-Fabrik -ROUNDUP: Studie warnt vor Milliarden-Verlusten bei Stahlauslagerung°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,60 auf Tradegate (04. November 2025, 14:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +0,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,35 %. Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 123,60 Mrd.. Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,22USD. Von den letzten 9 Analysten der Pfizer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +15,63 %/+57,26 % bedeutet.



