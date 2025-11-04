TIMS&B PRODUCTIONS SCHREIBT DAS NÄCHSTE GLOBALE KAPITEL IM BEREICH TÜRKISCHES PREMIUM-DRAMA

ISTANBUL, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit einer wachsenden Zahl weltweit gefeierter Serien und einer beeindruckenden Präsenz auf der diesjährigen MIPCOM setzt das türkische Storytelling-Powerhouse Tims&B Productions seine Erfolgsserie und seinen kreativen Schwung fort. Unter der visionären Führung von Timur Savcı und Burak Sağyaşar festigt das Unternehmen seine Position als eines der produktivsten und einflussreichsten Schauspielstudios der Türkei verfügt über ein bemerkenswertes Portfolio von mehr als 1.400 Stunden Premium-Inhalten, die in mehr als 90 Ländern vertrieben werden.

Mit mehr als 1.400 Stunden Drama in 90 Ländern in nur 8 Jahren baut der türkische Storytelling-Titan auf seiner Erfolgsserie und seiner Blockbuster-Präsenz auf der MIPCOM auf.

Auf der diesjährigen MIPCOM, dem weltweit größten Markt für TV-Inhalte mit 10.600 Teilnehmern aus 107 Ländern, feierte der neueste Hit von Tims&B Productions, Eshref Rüya, der bereits in 40 Länder verkauft wurde und für den 12 weitere Verträge in Verhandlung sind, ein beeindruckendes Debüt. Die weltweit von Inter Medya vertriebene hoch bewertete Serie mit den Hauptdarstellern Çağatay Ulusoy und Demet Özdemir sorgte für beispiellose Begeisterung, zog mit einem exklusiven Fotoshooting an der französischen Riviera die Massen an und sorgte für einen dramatischen, viel fotografierten Auftritt im Palais des Festivals in einem sorgfältig restaurierten Vintage-Cadillac – einer Nachbildung des legendären Fahrzeugs aus der Serie. Ihr Auftritt, der live auf Marktbildschirmen übertragen wurde, wurde schnell zu einem der ikonischsten und meistfotografierten Momente der MIPCOM 2025.

Ein Vermächtnis des Erfolgs

Eshref Rüya ist Teil einer bereits herausragenden internationalen Liste von Tims&B Productions. Valley of Hearts, ein weiterer aktueller Titel von Tims&B, wurde inzwischen erfolgreich in über 60 Ländern verkauft und hat sich schnell zu einem festen Favoriten in Italien, Lateinamerika und Osteuropa entwickelt. Die mit Spannung erwartete griechische Adaption, „Na M'Agapas (Love Me)" wurde am 6. Oktober auf Alpha TV uraufgeführt und dominiert bereits die Primetime. Mit einem Marktanteil von 20,4 % beim Gesamtpublikum belegte sie den ersten Platz in ihrer Sendezeit in der Sendung vom 24. Oktober und bestätigte damit die universelle Resonanz des Titels. Unterdessen ist die portugiesische Adaption von Gülperi mit dem Titel „Vitória" seit ihrer Premiere im September die meistgesehene Serie in Portugal und mit täglich fast 1 Million Zuschauern und einem konstanten Marktanteil von 20% der absolute Quotenführer zur Primetime für SIC.