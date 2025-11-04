Nordex: Aktie dreht ins Plus, Analysten sehen Potenzial!

Im dritten Quartal gab es eine Marge von 8 Prozent. Ein starkes viertes Quartal, wie es erwartet wird, könnte zudem den Weg für ein gutes Jahr 2026 ebnen. Traditionell ist das Schlussquartal das stärkste Monatsviertel bei Nordex . Hier gibt es auch immer wieder Raum für potenzielle Überraschungen.

Der freie Cashflow liegt bei 149 Millionen Euro. Es gibt einen Auftragseingang von 2,35 Milliarden Euro. Damit erhöht Nordex mit der Prognose die Zahlenfür 2025. Erwartet wird nun eine EBITDA-Marge von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent. Bisher lag diese Schätzung bei 5,0 Prozent bis 7,0 Prozent.

Die nach dem dritten Quartal erhöhte operative Margenprognose (Ebitda) für 2025 sei ein potenzieller positiver Impuls für das vierte Quartal, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Denn der Hersteller von Windkraftturbinen könne mit einem guten Schlussquartal das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent bereits in diesem Jahr erreichen. Das wiederum könne starke Prognosen auch für das kommende Jahr nach sich ziehen.

Die Aktien von Nordex sind nach anfänglichen Gewinnmitnahmen am Dienstag doch noch ins Plus gedreht. Im frühen Handel hatten die Anteilscheine noch bis zu fast 5 Prozent eingebüßt, zuletzt lagen sie hingegen mit 1,6 im Plus bei 26,42 Euro. Damit liegen die Papiere 2025 nun wieder 122 Prozent im Plus.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Analyst Colin Moody am Dienstag.

Das Analystenhaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe seine vorab veröffentlichten starken Zahlen bestätigt, wobei die Ende Oktober angehobene Prognose für die operative Gewinnmarge die größte Überraschung gewesen sei, schrieb Analyst Constantin Hesse am Dienstag.

Trotz der unter den Erwartungen liegenden Umsätze, die hauptsächlich vorübergehenden Lieferverzögerungen in der Türkei geschuldet seien, habe die Profitabilität dank erfolgreicher Projektabwicklungen und höherer Margen im Servicebereich deutlich über den Erwartungen gelegen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

