    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    ROUNDUP

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex steigert Gewinn kräftig - Management zuversichtlich für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex erzielt Q3-Gewinn von 52 Millionen Euro.
    • Prognose für 2026: Zuversicht trotz Türkei-Problemen.
    • Operative Marge 2023 auf 7,5-8,5% angehoben.
    ROUNDUP - Nordex steigert Gewinn kräftig - Management zuversichtlich für 2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf knapp 52 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor betrug der Gewinn knapp 4 Millionen Euro. Für 2026 gab sich das Management in einer Telefonkonferenz mit Analysten zuversichtlich, die Ergebnisse gegenüber dem laufenden Jahr steigern zu können. Gegenwind kommt momentan allerdings aus der Türkei. Anleger waren nach anfänglichen Gewinnmitnahmen zufrieden.

    Nach Verlusten zum Handelsstart drehte die Aktie ins Plus. Zuletzt baute sie dies auf gut 2 Prozent aus. Damit liegen die Papiere 2025 nun wieder um 136 Prozent höher.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.440,92€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.438,28€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Kennziffern aus dem Tagesgeschäft bestätigte der im MDax notierte Konzern, nachdem er bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben hatte. Als operative Marge erwartet Nordex dieses Jahr nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent, statt wie zuvor erwartet zwischen 5 und 7 Prozent. Die übrigen Elemente der Jahresprognose ließ Nordex unverändert. Mittelfristig strebt Nordex weiterhin eine operative Marge von 8 Prozent an.

    Der Hersteller von Windkraftturbinen könne mit einem guten Schlussquartal das mittelfristige Margenziel bereits in diesem Jahr erreichen, merkte Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research an. Das wiederum könne starke Prognosen auch für das kommende Jahr nach sich ziehen.

    Für 2026 sei die Höhe des Auftragseingangs im laufenden Schlussquartal entscheidend, sagte Nordex-Chef Jose Blanco. Wie bereits bekannt, lag der Auftragseingang von Nordex im dritten Quartal bei 2,2 Gigawatt (GW). Finanzchef Ilya Hartmann bestätigte auf Nachfrage von Analysten in einer Telefonkonferenz, dass davon ausgegangen wird, dass das kommende Jahr besser wird als 2025.

    Probleme macht Nordex derweil momentan das Geschäft in der Türkei. Dort gibt es dem Unternehmen zufolge vorübergehende Verzögerungen bei einem Zulieferer. Konzern-Chef Blanco positionierte sich in der Telefonkonferenz klar zum Türkei-Geschäft, auch langfristig. Um die aktuellen Probleme zu lösen, werde fortlaufend mit den betroffenen Parteien sowie politischen Akteuren verhandelt, sagte der Manager. Er konnte dabei aber nicht ausschließen, dass sich die Probleme auf die Ergebnisse 2026 auswirken./lew/niw/he

    Nordex

    +0,46 %
    +10,64 %
    +14,44 %
    +19,82 %
    +95,20 %
    +173,05 %
    +129,63 %
    -2,30 %
    +190,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,00 auf Tradegate (04. November 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +10,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,18 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -31,09 %/+22,51 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Nordex steigert Gewinn kräftig - Management zuversichtlich für 2026 Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf knapp 52 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor betrug …