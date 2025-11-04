20%-Crash droht, warnen Wall-Street-Bosse

Parallel warnten mehrere Wall-Street-Schwergewichte vor überzogenen Bewertungen. Goldman-Sachs-Chef David Solomon und Morgan-Stanley-CEO Ted Pick erklärten auf dem Global Financial Leaders’ Investment Summit in Hongkong, Anleger sollten in den kommenden zwölf bis 24 Monaten mit einer Korrektur von bis zu 20 Prozent rechnen. "Die Dinge laufen – und dann fallen sie, damit die Menschen sie neu bewerten können", sagte Solomon. Ein Rückgang von 10 bis 15 Prozent sei "häufig und gesund", ergänzte Pick.

Die weltweite Aktienrallye hat eine Verschnaufpause eingelegt, nachdem wachsende Bewertungsängste Investoren verunsicherten. Besonders im Fokus stand Palantir, dessen Aktie trotz höherer Umsatzprognose zur US-Börseneröffnung mehr als sieben Prozent verlor. Auch Nvidia und Tesla gerieten unter Druck, während der S&P 500 um über ein Prozent fiel.

Auch Mike Gitlin, CEO der Capital Group, sprach von "starken Gewinnen, aber herausfordernden Bewertungen". Der S&P 500 werde derzeit mit dem 23-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, deutlich über dem Fünfjahresdurchschnitt. Ähnlich überbewertet erscheine der Nasdaq 100, dessen Verhältnis bei 28 liege – nach rund 19 im Jahr 2022. Die Bewertungssorgen verstärken sich, seit die großen US-Indizes trotz geopolitischer Spannungen, eines Regierungsstillstands und gedämpfter Konjunkturdaten immer neue Rekordstände erreichen.

Hinzu kamen skeptische Signale von Hedgefonds-Manager Michael Burry, der mit Put-Optionen auf Nvidia und Palantir auf fallende Kurse setzt – eine milliardenschwere Wette gegen den KI-Boom. Marktbeobachter sprechen von einer klassischen "Sell-the-News"-Reaktion: Viele Anleger hätten nach den Kursgewinnen vor den Quartalszahlen Gewinne mitgenommen. "Bei hohen Bewertungen ist es wirklich nicht überraschend, dass es zu heftigen Marktpreisbewegungen kommt", kommentierte Fondsmanagerin Karen Georges von Ecofi Investissements.

Trotz der wachsenden Vorsicht bleiben einige Banker bullish. Solomon betonte, Rückgänge seien kein Grund zur Panik, sondern Teil normaler Marktzyklen. Anleger sollten "investiert bleiben und ihre Allokationen prüfen", statt den Markt zu timen. Auch Pick sprach von einem weiterhin robusten Umfeld für Unternehmensgewinne und einer "gesunden Streuung", bei der starke Firmen ihre Position ausbauen könnten.

Unterdessen ziehen Vergleiche mit der Dotcom-Ära weitere Kreise. Die Citigroup schätzt, dass die Investitionen der Tech-Giganten in KI-Infrastruktur bis 2029 auf 2,8 Billionen US-Dollar steigen könnten – weit über frühere Erwartungen. OpenAI etwa hat gerade einen Siebenjahresvertrag über 38 Milliarden US-Dollar mit Amazon geschlossen. Kritiker warnen, dass die Euphorie in eine Übertreibung münden könnte, während Befürworter betonen, dass die heutigen KI-Leader wie Nvidia und Palantir über reale Gewinne und greifbare Geschäftsmodelle verfügen.

Ken Griffin von Citadel fasste die Stimmung zusammen: "Die Märkte sind am irrationalsten auf dem Höhepunkt eines Bullenmarkts." Sein Fazit: Wir befinden uns "sehr tief in einem Bullenmarkt" – doch wie lange das anhält, ist ungewiss.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



