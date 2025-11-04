Milliardärin investiert massiv in Seltene Erden-Firma

Der Kampf um Seltene Erden geht in die nächste Runde. China hat jüngst die Muskeln spielen lassen und weitere Exportbeschränkungen eingeführt. Die USA wiederum arbeiten an einer Lieferkette außerhalb der Volksrepublik. Unterdessen sieht die australische Milliardärin Gina Rinehart offenbar weiteres Potenzial. Die Rohstoffunternehmerin investierte Millionen in St. George Minnig. Das Unternehmen kann nun die nächsten Schritte bei seinem Araxá -Projekt in Brasilien gehen und die Entwicklung des Niob- und Seltene Erden-Vorkommens vorantreiben.

China lässt die Muskeln spielen

Der Rohstoffwettlauf zwischen den USA und China um kritische Metalle scheint derzeit wöchentlich zum Streitpunkt zu werden. Nun sorgten Exportzahlen aus China für Sorgenfalten bei europäischen und nordamerikanischen Unternehmen. Demnach ist die Ausfuhr von Seltenerdmagneten im September bereits um 6,1 Prozent auf 5.774 Tonnen gesunken, wie aus chinesischen Zolldaten bekannt wurde. Dabei hatte die chinesische Regierung erst im Oktober eine Ausweitung der Exportkontrollen für Seltene Erden bekannt gegeben. Stark betroffen sind dabei die USA: die Lieferungen dorthin sanken um knapp 28 Prozent. Die EU erwägt inzwischen Gegenmaßnahmen, um Beijing an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Industrie droht Stillstand

Ohne Seltenerdmagnete aus China droht manchen Industrien der Stillstand. So werden sie in der Elektronik (Lautsprecher, Kopfhörer, Festplattenlaufwerke, Mikrofone), in der Automobilindustrie (Elektromotoren, Servolenkung, Fahrzeugsensoren, Bremssystemen), in medizinischen Geräten (MRT), Erneuerbare Energien (Windkraftanlagen, Umwandler) eingesetzt. Zudem kommen sie in militärischen Systemen zum Einsatz, wie beispielsweise in elektromagnetischen Geschossen, Railguns, EMP-Waffen oder Antriebssystemen bei Panzern und Flugzeugen. Dementsprechend sind die westlichen Länder auch mit Blick auf Konflikte wie den in der Ukraine besonders besorgt.

USA suchen Flucht nach vorn!

Die USA suchen die Flucht nach vorn und haben über das Department of War (DoW) direkt oder indirekt in Unternehmen investiert, die Vorkommen an kritischen Metallen wie Seltene Erden, Niob, Lithium oder Kobalt entwickeln. Doch es wird noch Jahre dauern, bis man eine tragfähige Lieferkette außerhalb Chinas aufgebaut haben wird. Die Entwicklung von Rohstoffvorkommen ist im Regelfall ein viele Jahre dauernder Prozess. Und man wird an der Hilfe von Partnern nicht vorbeikommen. So hat Washington jüngst eine Kooperation mit Australien beschlossen. Nach australischen Angaben sollen Projekte zur Rohstoffförderung mit einem Wert von bis zu 8,5 Mrd. US-Dollar angeschoben werden. zudem wird innerhalb der G7-Staaten eine Preisuntergrenze für kritische Metalle diskutiert, um Unternehmen Planungssicherheit zu geben.