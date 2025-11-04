JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Sportwagenbauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Diskussion der Anleger in Richtung einer veränderten Wahrnehmung der Preissetzungsmacht der Marke gelenkt. Die aktuellen Ergebnisse könnten die Diskussion wieder auf die langfristigen Ziele lenken./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 346,6EUR auf Tradegate (04. November 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.
