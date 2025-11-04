JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Sportwagenbauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Diskussion der Anleger in Richtung einer veränderten Wahrnehmung der Preissetzungsmacht der Marke gelenkt. Die aktuellen Ergebnisse könnten die Diskussion wieder auf die langfristigen Ziele lenken./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 346,6EUR auf Tradegate (04. November 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 345

Kursziel alt: 345

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



