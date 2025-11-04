    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Sportwagenbauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Diskussion der Anleger in Richtung einer veränderten Wahrnehmung der Preissetzungsmacht der Marke gelenkt. Die aktuellen Ergebnisse könnten die Diskussion wieder auf die langfristigen Ziele lenken./rob/ck/ajx

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 345
    Kursziel alt: 345
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


