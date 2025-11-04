RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Der Überschuss und der im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 5,09EUR auf Tradegate (04. November 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.





