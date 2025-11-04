Leuchtturm für die Citylogistik der Zukunft (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Dortmund (ots) - Wo sonst Pakete über den Tresen gehen und Snacks verkauft
    werden, sieht es hier wie in einem modernen Bistro aus - mit warmen Farben,
    bequemen Loungemöbeln und digitalen Terminals statt Warteschlangen. Mit der
    Eröffnung des Premium Paketshops setzt GLS Germany in Dortmund einen neuen
    Standard für die Citylogistik der kommenden Jahre.

    Der Standort im Herzen der Stadt verbindet digitale Services, automatisierte
    Prozesse und ein immersives Raumkonzept. Für GLS steht er exemplarisch für die
    nächste Evolutionsstufe der angebotenen Dienstleistung. Der Premium Paketshop in
    der Lindemannstraße 83 ist Teil der "Last Mile Revolution", mit dem GLS die
    Lieferkette zukunftsfähig optimiert.

    Dortmund dient dabei als eine Art Forschungszentrum für Automatisierung und
    Digitalisierung. Verknüpft werden dabei:

    - Digital Parcel Kiosk: Dieses zentrale Element des Shops ermöglicht Kunden eine
    intuitive, digitale Bearbeitung ihrer Pakete inklusive Abholung, Abgabe und
    Retourenversand. Der Digital Parcel Kiosk mit modernen Terminals schafft ein
    Erlebnis, das dem Bestellprozess großer Fast Food-Unternehmen ähnelt und auch
    diesen relevanten Teil der GLS-Prozesskette neu definiert. Selbst beim
    Bezahlvorgang geht GLS einen Schritt weiter und ermöglich eine digitale
    Abwicklung über EC- und Kreditkarte oder Apple Pay ohne externes
    Kartenlesegerät. Die im Shop integrierte Technik soll die bekannten Abläufe
    beim Abholen oder Abgeben von Paketen vereinfachen und zeigen, wie GLS
    digitale Services im Alltag der Menschen etabliert. Die reibungslose
    Abwicklung spart Zeit und Aufwand für alle Beteiligten und verhindert
    Warteschlangen - vor allem für Kunden, die in der Mittagspause oder kurz vor
    Feierabend kommen, ist das hilfreich.

    - Transformationsbeschleuniger Out of Home: Auf der Fläche des Premium
    Paketshops ermöglicht zudem eine GLS Paketstation (anbieteroffen, sodass auch
    weitere Paketdienste hier einlagern können) das reibungslose Versenden und
    Empfangen von Paketen. Die Station ist Teil des flächendeckenden Out of
    Home-Netzes von GLS, das allein in Deutschland bereits aus über 10.000
    Möglichkeiten zur Abgabe und Annahme von Paketen besteht. Stetig wird das Netz
    an GLS Points ausgebaut, während das Kundeninteresse an der Nutzung von Out of
    Home-Lösungen, also Paketshops und Paketstationen, gleichermaßen steigt.

    - Autonome Sortierroboter: GLS setzt im nahegelegenen Dortmunder Depot seit
    kurzem AGV-Systeme (Automated Guided Vehicles) ein, die ohne menschliche
    Unterstützung Pakete bis zu einem Gewicht von drei Kilogramm eigenständig
    transportieren. Die Roboter arbeiten im Depot platzsparend und geräuscharm.
    Durch derartige neue Produktionsmodelle und smarte Prozessplanung gestaltet
    GLS die Paketabwicklung noch effizienter. Diese neue Art der Paketsortierung
    spart Ressourcen und hat so auch positive Auswirkungen auf den gesamten
    Zustellprozess, der in der Dortmunder Innenstadt beispielsweise mit elektrisch
    betriebenen Cargo-Bikes erfolgt.

    Dortmund als bewusstes Statement: Wie der Paketdienst die letzte Meile neu denkt

    Moritz Eichhöfer , CEO von GLS Germany sagt: "Mit unserem neuen Premium
    Paketshop machen wir die Zukunft der Logistik in einem der dichtesten
    Ballungsgebiete Deutschlands erlebbar - modern, digital und kundenorientiert.
    Wir schaffen hier in Dortmund ein Umfeld, das Servicequalität und Design
    miteinander verbindet. Dabei zeigen wir eindrucksvoll, welche neuen Technologien
    wir erproben und dann auch regelhaft nutzen. Der Shop ist nicht nur ein Ort zum
    Abholen oder Versenden von Paketen, sondern ein Raum der Begegnung mit der
    Zukunft, der zeigt, wohin sich unsere Dienstleistung entwickelt."

    Gero Liebig , Regionalleiter West bei GLS Germany unterstreicht: "Dortmund ist
    für uns mehr als ein Pilotprojekt, es ist ein Statement. Wir denken die letzte
    Meile neu: mit smarter Technologie, ganzheitlichen Services und einem klaren
    Fokus auf Kundenerlebnis und Innovation. Unser Premium Paketshop zeigt, wie
    Digitalisierung und Verantwortung im Sinne unserer Kunden zusammenwirken. Dass
    wir dies hier in prominenter Lage tun, macht unsere Vision noch relevanter."

    Mit dem neuen Standort schlägt der Paketdienst ein weiteres Kapitel in seiner
    Digitalisierungsstrategie auf: Der Premium Paketshop steht für Effizienz und
    Komfort sowie für die Vision eines zukunftsfähigen Liefernetzwerks, das Menschen
    und Technologie verbindet. Hier werden Erkenntnisse gesammelt, die als Vorlage
    für das globale GLS-Netzwerk dienen sollen.

