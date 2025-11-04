GLS Germany eröffnet Premium Paketshop in Dortmund
Leuchtturm für die Citylogistik der Zukunft (FOTO)
werden, sieht es hier wie in einem modernen Bistro aus - mit warmen Farben,
bequemen Loungemöbeln und digitalen Terminals statt Warteschlangen. Mit der
Eröffnung des Premium Paketshops setzt GLS Germany in Dortmund einen neuen
Standard für die Citylogistik der kommenden Jahre.
Der Standort im Herzen der Stadt verbindet digitale Services, automatisierte
Prozesse und ein immersives Raumkonzept. Für GLS steht er exemplarisch für die
nächste Evolutionsstufe der angebotenen Dienstleistung. Der Premium Paketshop in
der Lindemannstraße 83 ist Teil der "Last Mile Revolution", mit dem GLS die
Lieferkette zukunftsfähig optimiert.
Digitalisierung. Verknüpft werden dabei:
- Digital Parcel Kiosk: Dieses zentrale Element des Shops ermöglicht Kunden eine
intuitive, digitale Bearbeitung ihrer Pakete inklusive Abholung, Abgabe und
Retourenversand. Der Digital Parcel Kiosk mit modernen Terminals schafft ein
Erlebnis, das dem Bestellprozess großer Fast Food-Unternehmen ähnelt und auch
diesen relevanten Teil der GLS-Prozesskette neu definiert. Selbst beim
Bezahlvorgang geht GLS einen Schritt weiter und ermöglich eine digitale
Abwicklung über EC- und Kreditkarte oder Apple Pay ohne externes
Kartenlesegerät. Die im Shop integrierte Technik soll die bekannten Abläufe
beim Abholen oder Abgeben von Paketen vereinfachen und zeigen, wie GLS
digitale Services im Alltag der Menschen etabliert. Die reibungslose
Abwicklung spart Zeit und Aufwand für alle Beteiligten und verhindert
Warteschlangen - vor allem für Kunden, die in der Mittagspause oder kurz vor
Feierabend kommen, ist das hilfreich.
- Transformationsbeschleuniger Out of Home: Auf der Fläche des Premium
Paketshops ermöglicht zudem eine GLS Paketstation (anbieteroffen, sodass auch
weitere Paketdienste hier einlagern können) das reibungslose Versenden und
Empfangen von Paketen. Die Station ist Teil des flächendeckenden Out of
Home-Netzes von GLS, das allein in Deutschland bereits aus über 10.000
Möglichkeiten zur Abgabe und Annahme von Paketen besteht. Stetig wird das Netz
an GLS Points ausgebaut, während das Kundeninteresse an der Nutzung von Out of
Home-Lösungen, also Paketshops und Paketstationen, gleichermaßen steigt.
- Autonome Sortierroboter: GLS setzt im nahegelegenen Dortmunder Depot seit
kurzem AGV-Systeme (Automated Guided Vehicles) ein, die ohne menschliche
Unterstützung Pakete bis zu einem Gewicht von drei Kilogramm eigenständig
transportieren. Die Roboter arbeiten im Depot platzsparend und geräuscharm.
Durch derartige neue Produktionsmodelle und smarte Prozessplanung gestaltet
GLS die Paketabwicklung noch effizienter. Diese neue Art der Paketsortierung
spart Ressourcen und hat so auch positive Auswirkungen auf den gesamten
Zustellprozess, der in der Dortmunder Innenstadt beispielsweise mit elektrisch
betriebenen Cargo-Bikes erfolgt.
Dortmund als bewusstes Statement: Wie der Paketdienst die letzte Meile neu denkt
Moritz Eichhöfer , CEO von GLS Germany sagt: "Mit unserem neuen Premium
Paketshop machen wir die Zukunft der Logistik in einem der dichtesten
Ballungsgebiete Deutschlands erlebbar - modern, digital und kundenorientiert.
Wir schaffen hier in Dortmund ein Umfeld, das Servicequalität und Design
miteinander verbindet. Dabei zeigen wir eindrucksvoll, welche neuen Technologien
wir erproben und dann auch regelhaft nutzen. Der Shop ist nicht nur ein Ort zum
Abholen oder Versenden von Paketen, sondern ein Raum der Begegnung mit der
Zukunft, der zeigt, wohin sich unsere Dienstleistung entwickelt."
Gero Liebig , Regionalleiter West bei GLS Germany unterstreicht: "Dortmund ist
für uns mehr als ein Pilotprojekt, es ist ein Statement. Wir denken die letzte
Meile neu: mit smarter Technologie, ganzheitlichen Services und einem klaren
Fokus auf Kundenerlebnis und Innovation. Unser Premium Paketshop zeigt, wie
Digitalisierung und Verantwortung im Sinne unserer Kunden zusammenwirken. Dass
wir dies hier in prominenter Lage tun, macht unsere Vision noch relevanter."
Mit dem neuen Standort schlägt der Paketdienst ein weiteres Kapitel in seiner
Digitalisierungsstrategie auf: Der Premium Paketshop steht für Effizienz und
Komfort sowie für die Vision eines zukunftsfähigen Liefernetzwerks, das Menschen
und Technologie verbindet. Hier werden Erkenntnisse gesammelt, die als Vorlage
für das globale GLS-Netzwerk dienen sollen.
Pressekontakt:
Pelle Faust, Pressesprecher
GLS Germany
E-Mail: mailto:presse@gls-germany.com
Telefon: +49 6677 646 55 250
26 Punkte Anstieg bei Apple in 3 Tagen. Einstweilen ist der move von Tim ein voller Erfolg. Interessante Wall Street comments, so von BofA, alleine ist der comment von Wedbush der Hammer. Dan Ives trifft es exakt, IMO.
Britney Nguyen von Market Watch führt den Beitrag von Dan Ives am Freitag-Morgen vor Börsenstart in USA weiter aus, man wollte es zusammenfassen :-) besser einfach übersetzen, Top-Beitrag von B. N. :-)
Wedbush-Analyst Daniel Ives ging sogar so weit zu behaupten, Apples„Strategie für unsichtbare KI“ könnte für das Unternehmen und seinen CEO Tim Cook einen „BlackBerry-Moment“ bedeuten. Er befürchtet, Apple ruhe sich auf seinen Lorbeeren aus, während die Welle der künstlichen Intelligenz das Silicon Valley erfasst.
Apple scheint jedoch nicht zu den Vorreitern der „KI-Revolution“ zu gehören, die laut Ives von großen Tech-Konzernen wie Alphabet Inc. und Microsoft Corp. angeführt wird. Diese konzentrieren sich darauf, den größten Technologietrend der letzten 40 Jahre zu monetarisieren. Währenddessen sitzt Apple auf einer Parkbank und trinkt Limonade und beobachtet, wie diese technologische Innovation die Welt verändert.
Und Apple habe einen Wettbewerbsvorteil, so Ives, da das Unternehmen „die größte installierte Basis von Endverbrauchern weltweit“ habe, mit 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones, die weltweit genutzt werden. Seiner Ansicht nach schöpft das Unternehmen seine Vermögenswerte einfach nicht richtig aus.
„Es ist glasklar, dass KI-Innovationen innerhalb der Mauern von Apple Park nicht stattfinden, da es an Innovation mangelt und ständig KI-Talente nach außen abwandern“, schrieb Ives.
Ives legte drei Vorschläge vor, wie Apple beweisen kann, dass es in Sachen KI kein „schmelzender Eiswürfel“ ist.
Erstens sollte Apple seiner Meinung nach das KI-Suchmaschinen-Startup Perplexity übernehmen, „bevor es zu spät ist“. Das könnte dem Unternehmen helfen, seine KI-Strategie neu zu definieren und seinen Sprachassistenten Siri zu verbessern. Apple hatte bisher allein Schwierigkeiten, Siri mit intelligenteren KI-Funktionen zu erweitern.
Perplexity hingegen verfüge über „einige der beeindruckendsten“ KI-Algorithmen und -Technologien der Branche, so Ives. Apple müsste seiner Ansicht nach rund 30 Milliarden Dollar zahlen, um einen Deal abzuschließen, aber dieses Geld wäre „ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Monetarisierungschancen, die Apple mit KI erzielen kann“.
Aus den Archiven (Juni 2025): Apple war am Dienstag eine der wenigen Aktien mit Kursverlusten. Warum die Übernahme von Perplexity entscheidend sein könnte.
Bei Apples Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen Anfang des Monats schloss Cook die Möglichkeit einer zukünftigen KI-Übernahme nicht aus. Er sagte, Apple habe in diesem Jahr bisher sieben kleinere Unternehmen übernommen – nicht alle mit KI-Fokus –, habe aber bei der Prüfung von Deals keine bestimmte Größe im Auge.
„Wir fragen uns grundsätzlich, ob ein Unternehmen uns helfen kann, unseren Fahrplan zu beschleunigen“, antwortete Cook auf die Frage eines Analysten. „Wenn ja, sind wir interessiert.“
Ives ist außerdem der Meinung, Apple sollte sich auf die Gewinnung von KI-Talenten und -Management konzentrieren, sagte er, „auch wenn Apple für die Anwerbung externer Technologie-Führungskräfte mehr bezahlen muss.“ Ives ist zwar zuversichtlich, dass Cook das Unternehmen mindestens bis 2030 führen wird, meint aber, Apple müsse in den unter ihm liegenden Rängen Veränderungen vornehmen, sagte er.
Und trotz des Verfahrens des US-Justizministeriums gegen Google wegen des Suchmaschinenmonopols – das darüber entscheiden wird, ob Apple weiterhin hohe Zahlungen von Google für prominente Platzierungen in den Suchergebnissen erhalten kann – ist Ives der Meinung, die beiden Unternehmen sollten ihre Beziehung auf andere Weise vertiefen. Apple „muss Googles Gemini AI vollständig in sein iPhone-Ökosystem integrieren“, schrieb er, da der ChatGPT-Hersteller OpenAI als zukünftiger Partner für Apple weniger wahrscheinlich sei.
„Die Zeit ist nicht auf Apples Seite, und sie müssen jetzt große Schritte unternehmen. Die Partnerschaft mit Google zu verdoppeln, ist der richtige Schritt“, sagte Ives. „Dies wäre die richtige strategische Wette trotz der regulatorischen Prüfung“ der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen im Suchbereich.
Wedbush stuft die Apple-Aktie, die am Freitagmittag um 4,4 % zulegte, als „Outperform“ ein. Die Aktie legte in der Woche um 13,5 % zu und steuert auf ihre beste Wochenperformance seit Juli 2020 zu.
https://www.marketwatch.com/story/is-apple-making-the-same-m…
Die jüngste Dynamik hat weniger mit einer veränderten Sicht auf die KI-Positionierung des Unternehmens zu tun, sondern vielmehr mit der wahrgenommenen Entspannung der Handelskonflikte. Apple kündigte Anfang der Woche eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion an, was die Bedenken der Wall Street hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf das Unternehmen zerstreuen könnte. Die BlackBerry-Aktie verlor nach Mittag 1,2 % und ist seit Jahresbeginn um 4,4 % gefallen.
Unsere posts zuletzt von ChicPic und mir sind etwas aus dem Ruder gelaufen, bzw. ungenau formuliert, ich vermute das hat mit reddit posts zu tun, die von Gemini übernommen wurden und bei Gemini so weiter abrufbar sind, rsp. jetzt mit dem neuen ai modus auf Google verbessert wurden.—Ist jetzt also auch auf Gemini partiell korrekt, habe davor den Test auf Copilot gemacht auf dem iPhone, an sich die noch bessere Antwort, jetzt copilot auf dem mac reicht aber aus.
Is there any news that Apple is planning to invest in a new display factory?
Yes! 🍏 Apple has just announced a major investment in display manufacturing. As part of its new American Manufacturing Program, Apple is committing $2.5 billion to expand its partnership with Corning—the company behind the glass used in iPhones and Apple Watches. This investment will fund the creation of the world’s largest and most advanced smartphone glass production line at Corning’s facility in Harrodsburg, Kentucky.
Here’s what’s coming:
· 💎 100% of the cover glass for iPhones and Apple Watches will soon be made in the U.S.
· 🏭 Corning will dedicate its entire Harrodsburg plant to Apple production.
· 🧪 Apple and Corning will also open an Innovation Center to develop next-gen materials and manufacturing platforms.
This move is part of Apple’s broader plan to invest $600 billion in U.S. manufacturing over the next four years. Quite the pivot toward domestic production! Want to dive into how this might affect future Apple products or the tech supply chain?
OK, sorry, ich denke, wir haben beide reddit übernommen und die Formulierung auf die Schnelle weit ausgelegt.
Hi, die von Kevan für das September quarter veranschlagten margins zwischen 46% und 47% sind >gross margins, gleichwohl stimmt deine Einschätzung in einer Aufrundung basically. OK!...die nun von Apple geplante Investition über 100 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Display-Fabrik in den USA im Rahmen der nun 600 Milliarden US-Dollar umfassenden Investition in die US-Produktion über 4 Jahre – "American Manufacturing Program" – soll die die heimische Fertigungskapazität erweitern und Arbeitsplätze in den USA schaffen: wie das Weiße Haus es ausdrückt.—Es geht also hier nicht um den Erwerb günstiger Fabriken – etwa im Ausland – sondern um die >strategische Bedeutung der US-Produktion für Apple, was von Trump gefordert wurde. Die Investition umfasst auch die Erweiterung des Advanced Manufacturing Fund und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Fertigung und Forschung in den USA.—Zusätzlich zu den 100 Milliarden Dollar für die Displayfabrik, hat Apple bereits in andere Bereiche der US-Produktion investiert, wie eine Serverfabrik in Houston und eine Fertigungsakademie in Michigan.—Es geht also um Investitionen von Apple in USA, das ist der Punkt. See you cheers