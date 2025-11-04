    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co

    Börsenstart USA - 04.11. - US Tech 100 schwach -0,88 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Der Dow Jones steht aktuell (15:59:47) bei 47.141,78 PKT und fällt um -0,43 %.
    Top-Werte: Merck & Co +1,60 %, Travelers Companies +1,44 %, Unitedhealth Group +1,41 %, Goldman Sachs Group +0,80 %, Amazon +0,77 %
    Flop-Werte: Boeing -1,94 %, NVIDIA -1,30 %, Nike (B) -1,12 %, Sherwin-Williams -1,09 %, Cisco Systems -0,94 %

    Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.747,23 PKT und fällt um -0,88 %.
    Top-Werte: Marriott International Registered (A) +2,26 %, MercadoLibre +2,06 %, Vertex Pharmaceuticals +1,46 %, Linde +1,26 %, Booking Holdings +1,14 %
    Flop-Werte: Palantir -7,92 %, CDW Corporation -4,52 %, Thomson Reuters -4,29 %, Atlassian Registered (A) -3,47 %, Intel -2,81 %

    Der S&P 500 bewegt sich bei 6.808,06 PKT und fällt um -0,71 %.
    Top-Werte: Henry Schein +11,21 %, Waters Corporation +8,12 %, Apollo Global Management +7,76 %, Expeditors International of Washington +6,17 %, Leidos Holdings +4,42 %
    Flop-Werte: Zoetis Registered (A) -12,36 %, Marathon Petroleum Corporation -9,94 %, Norwegian Cruise Line -9,76 %, Palantir -7,92 %, Carnival Corporation -7,22 %




    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
