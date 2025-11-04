Börsen Start Update
Börsenstart USA - 04.11. - US Tech 100 schwach -0,88 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:47) bei 47.141,78 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Merck & Co +1,60 %, Travelers Companies +1,44 %, Unitedhealth Group +1,41 %, Goldman Sachs Group +0,80 %, Amazon +0,77 %
Flop-Werte: Boeing -1,94 %, NVIDIA -1,30 %, Nike (B) -1,12 %, Sherwin-Williams -1,09 %, Cisco Systems -0,94 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.747,23 PKT und fällt um -0,88 %.
Top-Werte: Marriott International Registered (A) +2,26 %, MercadoLibre +2,06 %, Vertex Pharmaceuticals +1,46 %, Linde +1,26 %, Booking Holdings +1,14 %
Flop-Werte: Palantir -7,92 %, CDW Corporation -4,52 %, Thomson Reuters -4,29 %, Atlassian Registered (A) -3,47 %, Intel -2,81 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.808,06 PKT und fällt um -0,71 %.
Top-Werte: Henry Schein +11,21 %, Waters Corporation +8,12 %, Apollo Global Management +7,76 %, Expeditors International of Washington +6,17 %, Leidos Holdings +4,42 %
Flop-Werte: Zoetis Registered (A) -12,36 %, Marathon Petroleum Corporation -9,94 %, Norwegian Cruise Line -9,76 %, Palantir -7,92 %, Carnival Corporation -7,22 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.