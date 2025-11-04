LPKF Laser & Electronics Aktie mit Kurseinbruch - 04.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,58 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LPKF Laser & Electronics ist ein führender Anbieter von Lasersystemen für die Elektronikfertigung, bekannt für innovative Technologien und hohe Präzision.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics Verluste von -17,57 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um -24,82 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,77 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,25 % 1 Monat -7,15 % 3 Monate -17,57 % 1 Jahr -23,50 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 154,82 Mio.EUR wert.

Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG 04.11.2025 / 10:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der …

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.