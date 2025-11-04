    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer
    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk hat bei Buhlen um Metsera weiter Nase vorn vor Pfizer

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk bietet 86,20 Dollar je Aktie für Metsera.
    • Pfizer erhöht Angebot auf 70 Dollar je Aktie, 8,1 Mrd.
    • Metsera prüft Angebote, könnte Pfizer-Vertrag kündigen.
    Novo Nordisk hat bei Buhlen um Metsera weiter Nase vorn vor Pfizer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Übernahmerennen um die Biotech-Firma Metsera weiter die besseren Karten als der US-Pharmariese Pfizer . Beide Konzerne hätten ihre vorherigen Gebote erhöht, hieß es am Dienstag von Metsera in New York. Die Dänen bewerteten Metsera in ihrem Gebot nun mit 86,20 Dollar je Aktie und damit insgesamt 10 Milliarden US-Dollar (8,7 Mrd Euro). Pfizer komme mit seiner aufgebesserten Offerte von 70 Dollar je Schein nun auf 8,1 Milliarden Dollar Gesamtwert. Das Angebot aus Dänemark sei damit demjenigen von Pfizer überlegen, hieß es von Metsera.

    Die Abmachung mit Pfizer habe zwar zunächst weiter Bestand, teilte der umworbene Konzern mit. Pfizer hatte zuerst für Metsera geboten, die Gremien waren sich einig. Novo Nordisk grätschte dann jedoch dazwischen und legte ein höheres Gebot für den Anbieter von Fettleibigkeitsmedikamenten auf den Tisch. Metsera und Pfizer können nun zwei Tage lang weitere Änderungen verhandeln. Komme der Verwaltungsrat danach zu dem Schluss, dass Novo Nordisks Offerte weiter überlegen sei, ließe sich die Vereinbarung mit Pfizer aufkündigen, hieß es von Metsera./men/tav/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pfizer!
    Long
    22,78€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26,27€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 21,65 auf Tradegate (04. November 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -6,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 145,81 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 498,89DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +569,51 %/+1.285,20 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pfizer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Novo Nordisk hat bei Buhlen um Metsera weiter Nase vorn vor Pfizer Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Übernahmerennen um die Biotech-Firma Metsera weiter die besseren Karten als der US-Pharmariese Pfizer . Beide Konzerne hätten ihre vorherigen Gebote erhöht, hieß es am Dienstag von Metsera in New …