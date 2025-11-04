Novo Nordisk hat bei Buhlen um Metsera weiter Nase vorn vor Pfizer
- Novo Nordisk bietet 86,20 Dollar je Aktie für Metsera.
- Pfizer erhöht Angebot auf 70 Dollar je Aktie, 8,1 Mrd.
- Metsera prüft Angebote, könnte Pfizer-Vertrag kündigen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Übernahmerennen um die Biotech-Firma Metsera weiter die besseren Karten als der US-Pharmariese Pfizer . Beide Konzerne hätten ihre vorherigen Gebote erhöht, hieß es am Dienstag von Metsera in New York. Die Dänen bewerteten Metsera in ihrem Gebot nun mit 86,20 Dollar je Aktie und damit insgesamt 10 Milliarden US-Dollar (8,7 Mrd Euro). Pfizer komme mit seiner aufgebesserten Offerte von 70 Dollar je Schein nun auf 8,1 Milliarden Dollar Gesamtwert. Das Angebot aus Dänemark sei damit demjenigen von Pfizer überlegen, hieß es von Metsera.
Die Abmachung mit Pfizer habe zwar zunächst weiter Bestand, teilte der umworbene Konzern mit. Pfizer hatte zuerst für Metsera geboten, die Gremien waren sich einig. Novo Nordisk grätschte dann jedoch dazwischen und legte ein höheres Gebot für den Anbieter von Fettleibigkeitsmedikamenten auf den Tisch. Metsera und Pfizer können nun zwei Tage lang weitere Änderungen verhandeln. Komme der Verwaltungsrat danach zu dem Schluss, dass Novo Nordisks Offerte weiter überlegen sei, ließe sich die Vereinbarung mit Pfizer aufkündigen, hieß es von Metsera./men/tav/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 21,65 auf Tradegate (04. November 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -6,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 145,81 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 498,89DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +569,51 %/+1.285,20 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pfizer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/pfizer-klage-gegen-novo-nordisk-im-uebernahmekampf-um-metsera-eingereicht-a-7b719eb5-f865-4f09-bdc5-da170ccfb5f2
Also machen wir mal mit. Die Preise werden eh von den Großen gemacht. Ich will und kann da niemand die Hühner in den Stall treiben. Wir sind hier nicht bei Teamviewer.