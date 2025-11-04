Neues UCAV Gambit 6 von GA-ASI erweitert internationale CCA um Luft-Boden-Operationen

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 4. November 2025 / Die neueste Version der innovativen Gambit-Serie unbemannter Kampfflugzeuge (UCAV) von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ist die Gambit 6, ein Collaborative Combat Aircraft (CCA), also ein unbemanntes Kampfflugzeug, das seine bereits bewährte Luft-Luft-Fähigkeit um Luft-Boden-Operationen erweitert. Die Mehrzweckplattform ist für Aufgaben wie elektronische Kriegsführung, Unterdrückung feindlicher Luftabwehrsysteme (SEAD) und präzise Tiefenangriffe optimiert und stellt somit eine vielseitige Option für sich wandelnde Verteidigungsanforderungen dar.

Luftstreitkräfte auf der ganzen Welt setzen auf Luft-Boden-fähige CCAs, um ihre Einsatzfähigkeiten zu verbessern und neuen Bedrohungen in einem umkämpften Umfeld zu begegnen. Gambit 6 wird entwickelt, um dem entsprechenden Bedarf an Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit und missionsspezifischer Leistungsfähigkeit gerecht zu werden.

„Dies sind reale Bedrohungen, und sie erfordern reale Lösungen“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Die modulare Architektur und der signaturreduzierende interne Waffenschacht des Gambit 6 ermöglichen die einfache Integration fortschrittlicher Autonomie-, Sensor- und Waffensysteme, sodass sich das Flugzeug an eine Vielzahl von Einsatzszenarien anpassen kann.“

Die Flugzeugzellen werden ab 2027 für die internationale Beschaffung verfügbar sein, wobei die europäischen Versionen für den Einsatz im Rahmen von Missionen im Jahr 2029 lieferbar sein werden. GA-ASI baut europaweit Industriepartnerschaften auf, mit dem Ziel, für alle seiner Plattformen souveräne Fähigkeiten bereitzustellen.

Die Gambit-Serie von GA-ASI sieht mehrere CCA-Varianten vor, die schnell von einem gemeinsamen Kern aus rekonfiguriert werden können, wodurch eine erhebliche Kommonalität für eine schnelle und kostengünstige Produktion in großem Maßstab ermöglicht wird.

Die Gambit-Serie ist eine modulare Familie unbemannter Flugzeuge, die für vielfältige Einsatzanforderungen entwickelt wurde, unter anderem Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung, Multi-Domain-Kampf, fortgeschrittenes Training und Stealth-Aufklärung. Sie basiert auf einer gemeinsamen Kernplattform, die einen wesentlichen Teil der Hardware des Flugzeugs ausmacht, unter anderem das Fahrwerk, die Basisavionik und das Chassis. Diese gemeinsame Grundlage senkt die Kosten, erhöht die Interoperabilität und beschleunigt die Entwicklung missionsspezifischer Varianten wie Gambit 6.