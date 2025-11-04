    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Gewinnmitnahmen nach Höhenflug

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte fallen nach Rekordkurs zurück.
    • Anleger hinterfragen hohe Bewertungen von Tech-Werten.
    • Gewinnmitnahmen könnten Korrektur auslösen.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Rekordkurs haben die US-Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz wieder einmal für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.

    Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 47.168 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 6.809 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 25.752 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index noch solide in den November gestartet und hatte sich seinem erst wenige Tage alten Rekordniveau genähert./edh/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
