    Gewinnmitnahmen nach Höhenflug

    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Rekordkurs haben die US-Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz erneut für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.

    Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 47.237 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 6.815 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 25.737 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index noch solide in den November gestartet und hatte sich seinem erst wenige Tage alten Rekordniveau genähert.

    Bei Tesla fielen die Auslieferungen im Shanghaier Werk im Oktober um fast 10 Prozent. Dies nährte Befürchtungen, dass der Elektroautobauer im laufenden Quartal mit schwierigen Absatzzahlen weltweit konfrontiert sein wird. Auch in Europa schwächelt die Nachfrage und die Aussichten in den USA sind nach dem Auslaufen der Steuervergünstigungen, die im dritten Quartal zu Rekordverkäufen beigetragen hatten, ungewiss. Die Tesla-Aktie verlor 2,3 Prozent.

    Palantir-Papiere büßten zuletzt 6,0 Prozent ein. Laut dem Jefferies-Analysten Brent Thill "sprechen starke Zahlen für sich", aber die Bewertung des Datenanalyse-Spezialisten habe ein extrem anspruchsvolles Niveau erreicht. Die Palantir-Aktien hatten ihr Rekordniveau zuletzt auf mehr als 200-Dollar-Marke nach oben geschraubt, wobei ihr nicht mehr viel für eine Verdreifachung des Kurses in diesem Jahr gefehlt hatte.

    Die Papiere von Spotify gaben nach vorbörslich deutlichen Gewinnen zuletzt 0,5 Prozent ab. Der Musikstreaming-Dienst kann sich über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Laut Jason Bazinet von der Citigroup übertraf das Unternehmen im dritten Quartal mit Umsatz, Marge und dem operativen Ergebnis die Erwartungen. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal sei stärker als gedacht.

    Um 6,8 Prozent bergab ging es für die Aktien des Mobilitätsdienstleisters Uber . Das stärkste Quartalswachstum seit Ende 2023 durch unerwartet hohe Fahrdienstvermittlungen konnte die Anleger nicht überzeugen. Um 12 Prozent abwärts ging es im Reisesektor bei der Kreuzfahrt-Holding Norwegian Cruise Line nach deren Resultaten.

    Unter die Räder kamen die Aktien von Sarepta Therapeutics , die nach enttäuschenden Studienergebnissen zu zwei älteren Medikamenten um 32 Prozent einbrachen. Dies warf Fragen über die Zukunft dieser Medikamente auf./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 47.222 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 379,39 Mrd..




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
