Krypto-Crash
Bitcoin: 1,3 Milliarden Dollar in 24 Stunden verballert
Bitcoin (BTC) setzte am Dienstag seine Verluste fort und fiel auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni, wobei insgesamt über 1,3 Milliarden US-Dollar an gehebelten Krypto-Futures ausgelöscht wurden.
- Bitcoin fiel auf tiefsten Stand seit Juni, -2,5%.
- 1,3 Mrd. USD an gehebelten Futures liquidiert.
- Marktprognose: BTC könnte zwischen 94k und 118k USD schwanken.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Die Stimmung an den Aktienmärkten war am Dienstag gemischt, die meisten Werte waren aber tiefrot.
Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden um 2,5 Prozent auf 103.900 US-Dollar und verzeichnete damit einen Monatsverlust von 15 Prozent. Auch andere Kryptowährungen verzeichneten Intraday-Verluste.
Während die Krypto-Preise ihre mehrtägige Talfahrt fortsetzten, verloren Long-Trader innerhalb von 24 Stunden 1,3 Milliarden US-Dollar, während Shorts vergleichsweise geringe 158,4 Millionen US-Dollar an Liquidationen ausmachten, so Daten von Coinglass.
Dies geschieht vor dem Hintergrund deutlicher Nettoabflüsse aus Spot-Krypto-Fonds wie dem iShares Bitcoin Trust (IBIT), der im Handel um zeitweise um über 2 Prozent fiel.
"Marktdaten und technische Signale deuten darauf hin, dass Bitcoin kurzfristig in einer Spanne von 94.000 bis 118.000 US-Dollar handeln könnte", sagte Lacie Zhang, Research-Analystin bei Bitget Wallet gegenüber Seeking Alpha.
"Die untere Grenze stellt eine gesunde Rückzugszone dar, die mit schwachen ETF-Zuflüssen vereinbar ist, während die obere Spanne eine kontrollierte Erholung unterhalb des Oktober-Hochs von rund 125.000 US-Dollar widerspiegelt."
Zusätzlichen Druck erzeugten die stark fallenden US-Aktien am Dienstag.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion