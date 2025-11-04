Bitcoin: 1,3 Milliarden Dollar in 24 Stunden verballert

Die Stimmung an den Aktienmärkten war am Dienstag gemischt, die meisten Werte waren aber tiefrot.

Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden um 2,5 Prozent auf 103.900 US-Dollar und verzeichnete damit einen Monatsverlust von 15 Prozent. Auch andere Kryptowährungen verzeichneten Intraday-Verluste.

Während die Krypto-Preise ihre mehrtägige Talfahrt fortsetzten, verloren Long-Trader innerhalb von 24 Stunden 1,3 Milliarden US-Dollar, während Shorts vergleichsweise geringe 158,4 Millionen US-Dollar an Liquidationen ausmachten, so Daten von Coinglass.