Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 25% in den letzten 14 Tagen gibt es Hoffnungen auf eine Rückkehr zu alten Höchstständen von 70 Euro, insbesondere durch die Relevanz für KI-Chips. Gleichzeitig gibt es Bedenken über mögliche weitere Kursrückgänge und Unsicherheiten, was zu einer abwartenden Haltung führt.