Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +11,60 %
Platz 1
Performance 1M: -3,48 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 2
Performance 1M: -15,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 25% in den letzten 14 Tagen gibt es Hoffnungen auf eine Rückkehr zu alten Höchstständen von 70 Euro, insbesondere durch die Relevanz für KI-Chips. Gleichzeitig gibt es Bedenken über mögliche weitere Kursrückgänge und Unsicherheiten, was zu einer abwartenden Haltung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 3
Performance 1M: -1,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Quartalsverlusts, der anscheinend bereits eingepreist war, bleibt der Kurs stabil. Einige Anleger erwarten einen Anstieg auf 80 Euro bis Jahresende. Die Unternehmensführung hat die Jahresziele bestätigt, jedoch die Margenausblicke gesenkt, was auf anhaltende Herausforderungen hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 4
Performance 1M: -29,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang auf Tiefststände um 6,07 €, während der Verkaufsdruck durch Leerverkäufer anhält. Anleger erwarten bis zum Q4-Bericht stagnierende Kurse und sind unsicher über die Umsatzprognosen, insbesondere im SMB-Segment, was das Vertrauen in die Unternehmensführung belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 5
Performance 1M: -18,12 %
Kontron
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 6
Performance 1M: -18,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Mehrheit der Nutzer erwartet einen Kursrückgang, insbesondere vor der Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts. Die vorläufigen Q3-Zahlen zeigen eine gesenkte Umsatzprognose und ein EBITDA unter Vorjahr, was potenzielle Käufer verunsichern könnte. Die Aktie wird als 'seltsam' beschrieben, da positive Nachrichten oft mit Kursverlusten beantwortet werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 7
Performance 1M: -12,14 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 8
Performance 1M: -6,54 %
