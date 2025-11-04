Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
argenx
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 1
Performance 1M: +5,97 %
Performance 1M: +5,97 %
Ferrari
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 2
Performance 1M: -20,45 %
Performance 1M: -20,45 %
adidas
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 3
Performance 1M: -13,95 %
Performance 1M: -13,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark verloren, wichtige Unterstützungen bei 178,8€ und 160€ wurden durchbrochen. Charttechnisch werden 140€ und 90€ als entscheidende Marken für einen Trendwechsel betrachtet. Während einige Anleger die fundamentalen Zahlen als stark erachten und Kaufgelegenheiten sehen, äußern andere Bedenken über die anhaltende Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
BASF
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 4
Performance 1M: -2,62 %
Performance 1M: -2,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Kritisiert wird die Strategie, Geschäftsbereiche zu verkaufen, um hohe Dividenden zu zahlen und Aktienrückkäufe zu finanzieren, während die Nettoschulden bei 21 Mrd. € bleiben. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit verstärkt. Anleger warten gespannt auf den Quartalsfinanzbericht, der möglicherweise die Stimmung beeinflussen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 5
Performance 1M: -0,15 %
Performance 1M: -0,15 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 6
Performance 1M: -11,97 %
Performance 1M: -11,97 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 7
Performance 1M: +3,22 %
Performance 1M: +3,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines signifikanten Gewinneinbruchs im Q2 2025, der durch Zölle und Marktdruck bedingt ist, stieg der Kurs in den letzten 14 Tagen um 6%. Einige Anleger sind optimistisch, da die Margen im PKW-Segment leicht steigen und die Kosten sinken. Die Marktreaktion deutet darauf hin, dass die Zahlen besser als erwartet waren, jedoch bleiben fundamentale Herausforderungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 8
Performance 1M: -11,04 %
Performance 1M: -11,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist vorsichtig. Trotz positiver Nachrichten über große Aufträge und strategische Fortschritte zeigt der Kurs eine stagnierende Reaktion. Die Diskussion um das KGV deutet auf eine mögliche Überbewertung hin, wobei ein realistisches KGV von 12-18 angestrebt wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte