Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark verloren, wichtige Unterstützungen bei 178,8€ und 160€ wurden durchbrochen. Charttechnisch werden 140€ und 90€ als entscheidende Marken für einen Trendwechsel betrachtet. Während einige Anleger die fundamentalen Zahlen als stark erachten und Kaufgelegenheiten sehen, äußern andere Bedenken über die anhaltende Volatilität.