Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 04.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Logitech International
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 1
Performance 1M: +10,35 %
Geberit
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 2
Performance 1M: -2,36 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 3
Performance 1M: +3,64 %
Alcon
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 4
Performance 1M: -3,57 %
Sika
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -16,18 %
