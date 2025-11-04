Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 04.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 1
Performance 1M: +46,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AT&S Austria Technologie & Systemtechnik im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Aspekte sind die Erhöhung der Kaufempfehlung auf 40 Euro und ein optimistischer Ausblick. Dennoch gibt es Bedenken wegen Risiken wie Zöllen und Rohstoffengpässen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Volatilität, mit einem Rückgang von 10%. Insgesamt bleibt das Sentiment optimistisch, insbesondere hinsichtlich der langfristigen Perspektiven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eingestellt.
Lenzing
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 2
Performance 1M: +0,79 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 3
Performance 1M: +2,42 %
PORR
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 4
Performance 1M: -1,52 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 5
Performance 1M: +5,91 %
