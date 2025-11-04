DZ Bank senkt fairen Wert für SAF-Holland auf 17 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 13,84 auf Tradegate (04. November 2025, 16:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -7,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,53 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 625,53 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +8,85 %/+103,19 % bedeutet.