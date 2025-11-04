ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für SAF-Holland auf 17 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für SAF-Holland auf 17 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Kaufen" trotz schwächerer Daten.
- Ersatzteilgeschäft stabilisiert sich im schwierigen Markt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAF-Holland von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal lägen etwas unter den Erwartungen, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Im schwächeren Marktumfeld stütze aber das robuste Ersatzteilgeschäft des Lkw-Zulieferers./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 13,84 auf Tradegate (04. November 2025, 16:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -7,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,53 %.
Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 625,53 Mio..
SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +8,85 %/+103,19 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 17 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAF-HOLLAND - SAFH00 - DE000SAFH001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAF-HOLLAND. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Oder haben die Angst vor Trump und Konjunkturflaute und versorgen sich vorsorglich mit teurer Liquidität für morgen?
Auf alle Fälle steigen die Zinskosten und wenn die Konjunktur Flaute zeigt, sinkt auch das EBIT.
Als Investor gilt hier nun die gelbe Ampel.