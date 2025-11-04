DAX gibt 24.000er Marke wieder her – Überkauft oder doch die Nachrichtenlage?

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    An der Marke von 24.000 Punkten im DAX hält sich weiterhin die Waage zwischen Bullen und Bären.

    Darüber steigt bei jedem noch so kleinen Impuls die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, darunter sorgten Schnäppchenjäger zuletzt oft für eine schnelle Rückkehr über die psychologische Barriere. Ihre Geduld wird allerdings mit jedem Rücksetzer auf die Probe gestellt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auf ein tieferes Niveau für den Einstieg warten wollen. Dieses könnte in der Region des Septembertiefs um 23.300 Punkte liegen. 

    Nun ist es müßig, nach den entsprechenden Nachrichten zu suchen, wenn heißgelaufene Aktienkurse einfach auch mal korrigiert werden. Sicherlich spielen die handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China weiterhin eine Rolle, wobei Europa immer wieder zwischen die Fronten gerät. Der Streit um den niederländischen Chiphersteller und Tochter des chinesischen Wingtech-Konzerns Nexperia hat mit der Warnung Pekings vor einer staatlichen Einmischung neue Nahrung erhalten.

    Die drohenden Lieferengpässe für die deutsche Automobilindustrie sind da nur die eine Seite der Medaille. Der Konflikt zeigt auch, wie viel Eskalationspotenzial im globalen Handel mit Chips, Seltenen Erden und vielen anderen Produkten besteht, wenn in den jahrelang unkomplizierten Freihandel durch Zölle, Strafzölle und Exportbeschränkungen Sand ins Getriebe kommt. Und das zu einer Zeit, in der die Bewertungen der Unternehmen an der Börse nicht viel Spielraum für derlei Störfaktoren besitzen.

    Auch die unter dem Strich hervorragenden Zahlen des Datenserviceproviders Palantir gestern Abend nach Börsenschluss sind nur dann als negativer Impuls zu werten, wenn Anleger einfach einen Grund für Gewinnmitnahmen in einer der bestgelaufenen Aktien des Jahres suchen. Umsatz und Gewinn deutlich über Erwartungen, Anhebung der Prognose – Anlegerherz, was willst Du eigentlich mehr? Die Antwort fällt dann nicht schwer, wenn sich der Börsenwert eines Unternehmens in den vergangenen 12 Monaten verfünffacht hat.

