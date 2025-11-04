JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine für 2025 gesunkene Prognose für Investitionen sei der Grund für das etwas erhöhte Kursziel, schrieb Chiara Battistini am Dienstag im Nachgang zu den Quartalszahlen des Modeherstellers./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 36,25EUR auf Tradegate (04. November 2025, 17:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



