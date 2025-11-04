    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP
    DZ BANK stuft BP auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BP von 465 auf 510 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe ein gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Werner Eisenmann am Dienstag nach dem Bericht. Der Erfolg der Sanierung und Neufokussierung werde zunehmend sichtbar./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 5,145EUR auf Tradegate (04. November 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Werner Eisenmann
    Analysiertes Unternehmen: BP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


