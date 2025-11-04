Deutsche Wirtschaft beweist Widerstandskraft trotz trüber Stimmung (FOTO)

München (ots) -



- 43 Prozent der Unternehmen erwarten, dass die deutsche Wirtschaft in den

nächsten 12 Monaten wächst

- Die überwiegende Mehrheit beurteilt die Wettbewerbsfähigkeit ihres

Unternehmens positiv

- Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten bremsen den Standort -

zugleich eröffnet Künstliche Intelligenz neue Chancen für seine

Zukunftsfähigkeit



Deutschlands Wirtschaft ist zuversichtlich und glaubt an das Potential des

Standortes. Pragmatismus und Handlungsbereitschaft prägen das Stimmungsbild. 43

Prozent der Unternehmen erwarten in den nächsten zwölf Monaten ein Wachstum der

deutschen Wirtschaft, 37 Prozent steigende Umsätze im eigenen Haus. Das zeigt

die aktuelle Studie von Boston Consulting Group (BCG) "Stimmungsbarometer zu

Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit". Dafür wurden rund 1.000 Unternehmen

unterschiedlicher Größe befragt. Als größte Gefährdungsfaktoren für den Standort

sehen sie Bürokratie (40 Prozent), Fachkräftemangel (39 Prozent) und hohe

Energiekosten (36 Prozent).









Die große Mehrheit der Unternehmen vertraut auf ihre eigene

Wettbewerbsfähigkeit: 86 Prozent sehen sich gegenüber direkten Konkurrenten auf

Augenhöhe oder im Vorteil. Besonders Finanzdienstleister und ITK-Unternehmen

schätzen die eigene Stärke hoch ein. Auch die Standortbedingungen werden

überwiegend positiv bewertet - 56 Prozent der Befragten stufen sie als gut oder

sehr gut ein. Besonders positiv über den Standort Deutschland äußern sich die

Branchen Lebensmittel und Getränke (68 Prozent), Medien und ITK (je 66 Prozent).

"Unternehmen sehen die Herausforderungen klar - aber sie resignieren nicht.

Trotz Gegenwind durch Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten

vertrauen sie auf die Substanz ihrer Produkte, auf Innovationskraft und auf die

Stärke des Standorts", sagt Judith Wallenstein, Managing Director und Senior

Partner bei der Boston Consulting Group.



International unter Druck



Im globalen Vergleich fällt die Selbsteinschätzung der deutschen Wirtschaft

allerdings deutlich verhaltener aus. 52 Prozent der Befragten sind überzeugt,

dass deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr gegenüber US-Firmen an

Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. Gegenüber der Konkurrenz aus China sehen

sogar 69 Prozent einen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit. Auch auf europäischer

Ebene existiert Skepsis: Rund 20 Prozent der Unternehmensentscheider machen sich

Sorgen, dass Europa in wichtigen Bereichen zurückfällt. Sie sehen in der

europäischen Wirtschaft zwar grundsätzliches Potenzial, dieses werde jedoch Seite 1 von 2 Seite 2 ►





