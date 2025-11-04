BCG-Studie
Deutsche Wirtschaft beweist Widerstandskraft trotz trüber Stimmung (FOTO)
München (ots) -
- 43 Prozent der Unternehmen erwarten, dass die deutsche Wirtschaft in den
nächsten 12 Monaten wächst
- Die überwiegende Mehrheit beurteilt die Wettbewerbsfähigkeit ihres
Unternehmens positiv
- Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten bremsen den Standort -
zugleich eröffnet Künstliche Intelligenz neue Chancen für seine
Zukunftsfähigkeit
Deutschlands Wirtschaft ist zuversichtlich und glaubt an das Potential des
Standortes. Pragmatismus und Handlungsbereitschaft prägen das Stimmungsbild. 43
Prozent der Unternehmen erwarten in den nächsten zwölf Monaten ein Wachstum der
deutschen Wirtschaft, 37 Prozent steigende Umsätze im eigenen Haus. Das zeigt
die aktuelle Studie von Boston Consulting Group (BCG) "Stimmungsbarometer zu
Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit". Dafür wurden rund 1.000 Unternehmen
unterschiedlicher Größe befragt. Als größte Gefährdungsfaktoren für den Standort
sehen sie Bürokratie (40 Prozent), Fachkräftemangel (39 Prozent) und hohe
Energiekosten (36 Prozent).
Resilient aus eigener Kraft
Die große Mehrheit der Unternehmen vertraut auf ihre eigene
Wettbewerbsfähigkeit: 86 Prozent sehen sich gegenüber direkten Konkurrenten auf
Augenhöhe oder im Vorteil. Besonders Finanzdienstleister und ITK-Unternehmen
schätzen die eigene Stärke hoch ein. Auch die Standortbedingungen werden
überwiegend positiv bewertet - 56 Prozent der Befragten stufen sie als gut oder
sehr gut ein. Besonders positiv über den Standort Deutschland äußern sich die
Branchen Lebensmittel und Getränke (68 Prozent), Medien und ITK (je 66 Prozent).
"Unternehmen sehen die Herausforderungen klar - aber sie resignieren nicht.
Trotz Gegenwind durch Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten
vertrauen sie auf die Substanz ihrer Produkte, auf Innovationskraft und auf die
Stärke des Standorts", sagt Judith Wallenstein, Managing Director und Senior
Partner bei der Boston Consulting Group.
International unter Druck
Im globalen Vergleich fällt die Selbsteinschätzung der deutschen Wirtschaft
allerdings deutlich verhaltener aus. 52 Prozent der Befragten sind überzeugt,
dass deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr gegenüber US-Firmen an
Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. Gegenüber der Konkurrenz aus China sehen
sogar 69 Prozent einen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit. Auch auf europäischer
Ebene existiert Skepsis: Rund 20 Prozent der Unternehmensentscheider machen sich
Sorgen, dass Europa in wichtigen Bereichen zurückfällt. Sie sehen in der
europäischen Wirtschaft zwar grundsätzliches Potenzial, dieses werde jedoch
