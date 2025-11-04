    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    BCG-Studie

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Wirtschaft beweist Widerstandskraft trotz trüber Stimmung (FOTO)

    München (ots) -

    - 43 Prozent der Unternehmen erwarten, dass die deutsche Wirtschaft in den
    nächsten 12 Monaten wächst
    - Die überwiegende Mehrheit beurteilt die Wettbewerbsfähigkeit ihres
    Unternehmens positiv
    - Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten bremsen den Standort -
    zugleich eröffnet Künstliche Intelligenz neue Chancen für seine
    Zukunftsfähigkeit

    Deutschlands Wirtschaft ist zuversichtlich und glaubt an das Potential des
    Standortes. Pragmatismus und Handlungsbereitschaft prägen das Stimmungsbild. 43
    Prozent der Unternehmen erwarten in den nächsten zwölf Monaten ein Wachstum der
    deutschen Wirtschaft, 37 Prozent steigende Umsätze im eigenen Haus. Das zeigt
    die aktuelle Studie von Boston Consulting Group (BCG) "Stimmungsbarometer zu
    Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit". Dafür wurden rund 1.000 Unternehmen
    unterschiedlicher Größe befragt. Als größte Gefährdungsfaktoren für den Standort
    sehen sie Bürokratie (40 Prozent), Fachkräftemangel (39 Prozent) und hohe
    Energiekosten (36 Prozent).

    Resilient aus eigener Kraft

    Die große Mehrheit der Unternehmen vertraut auf ihre eigene
    Wettbewerbsfähigkeit: 86 Prozent sehen sich gegenüber direkten Konkurrenten auf
    Augenhöhe oder im Vorteil. Besonders Finanzdienstleister und ITK-Unternehmen
    schätzen die eigene Stärke hoch ein. Auch die Standortbedingungen werden
    überwiegend positiv bewertet - 56 Prozent der Befragten stufen sie als gut oder
    sehr gut ein. Besonders positiv über den Standort Deutschland äußern sich die
    Branchen Lebensmittel und Getränke (68 Prozent), Medien und ITK (je 66 Prozent).
    "Unternehmen sehen die Herausforderungen klar - aber sie resignieren nicht.
    Trotz Gegenwind durch Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten
    vertrauen sie auf die Substanz ihrer Produkte, auf Innovationskraft und auf die
    Stärke des Standorts", sagt Judith Wallenstein, Managing Director und Senior
    Partner bei der Boston Consulting Group.

    International unter Druck

    Im globalen Vergleich fällt die Selbsteinschätzung der deutschen Wirtschaft
    allerdings deutlich verhaltener aus. 52 Prozent der Befragten sind überzeugt,
    dass deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr gegenüber US-Firmen an
    Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. Gegenüber der Konkurrenz aus China sehen
    sogar 69 Prozent einen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit. Auch auf europäischer
    Ebene existiert Skepsis: Rund 20 Prozent der Unternehmensentscheider machen sich
    Sorgen, dass Europa in wichtigen Bereichen zurückfällt. Sie sehen in der
    europäischen Wirtschaft zwar grundsätzliches Potenzial, dieses werde jedoch
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    BCG-Studie Deutsche Wirtschaft beweist Widerstandskraft trotz trüber Stimmung (FOTO) - 43 Prozent der Unternehmen erwarten, dass die deutsche Wirtschaft in den nächsten 12 Monaten wächst - Die überwiegende Mehrheit beurteilt die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens positiv - Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten …