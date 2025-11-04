Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.973,92USD pro Feinunze und notiert damit -0,69 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 47,77USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,64 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,49USD und verzeichnet ein Minus von -0,56 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,64USD und verzeichnet ein Minus von -0,60 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.428,00 USD -0,49 % Platin 1.562,00 USD -1,11 % Kupfer London Rolling 10.639,66 USD -1,58 % Aluminium 2.869,78 PKT -1,31 % Erdgas 4,297 USD +0,64 %

Rohstoff des Tages: Kupfer London Rolling

Mit einem Tages-Minus von -1,58 % gehört Kupfer London Rolling heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.11.25, 17:29 Uhr.