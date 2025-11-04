Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.973,92USD pro Feinunze und notiert damit -0,69 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 47,77USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,64 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,49USD und verzeichnet ein Minus von -0,56 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,64USD und verzeichnet ein Minus von -0,60 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.428,00USD
|-0,49 %
|Platin
|1.562,00USD
|-1,11 %
|Kupfer London Rolling
|10.639,66USD
|-1,58 %
|Aluminium
|2.869,78PKT
|-1,31 %
|Erdgas
|4,297USD
|+0,64 %
Rohstoff des Tages: Kupfer London Rolling
Mit einem Tages-Minus von -1,58 % gehört Kupfer London Rolling heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.11.25, 17:29 Uhr.