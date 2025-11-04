ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel für Hugo Boss auf 40 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Neutral" trotz gesunkener Prognose.
- Grund für Anhebung: Investitionsprognose für 2025.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine für 2025 gesunkene Prognose für Investitionen sei der Grund für das etwas erhöhte Kursziel, schrieb Chiara Battistini am Dienstag im Nachgang zu den Quartalszahlen des Modeherstellers./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 36,73 auf Tradegate (04. November 2025, 17:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +5,12 %/+80,59 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hugo Boss. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
So oder so, ich bleib dabei und Kauf ggf noch ein paar Stücke. Ich spekuliere auf eine Übernahme durch Frasers...
Zusätzlich ist auf dem Optionsmarkt bei Hugo Boss seit längerer Zeit schon einiges los. Es gibt sehr viele Put-Optionen auf dem Strike 40€ - grob Überschlagen auf ca 20 Millionen Aktien wenn man alle Zeitpunkte zusammenaddiert:
Gestern erst wieder bei Boss shoppen gewesen - derzeit hervorragende Klamotten im Angebot. Heute direkt nochmal nachgelegt. Entweder es kommt zum Übernahmeangebot oder der Kurs wird künstlich unten gehalten. So oder so sehe ich hier eine hohe Chance bei niedrigem Risiko, da mich das Produktportfolio abgesehen der „Politik“ bei Boss überzeugt