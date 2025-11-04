JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 36,73 auf Tradegate (04. November 2025, 17:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +5,12 %/+80,59 % bedeutet.