    US-Anleihen

    Kursgewinne - Unsicherheit an Aktienmärkten stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen steigen, T-Note-Future +0,17%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 4,54 Prozent.
    • Aktienmarktverluste stützen Anleihen, Unsicherheit bleibt.
    US-Anleihen - Kursgewinne - Unsicherheit an Aktienmärkten stützt
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 112,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,54 Prozent.

    Vor allem die Kursverluste am Aktienmarkt stützten die Anleihen etwas. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten. Vor allem beim Trendthema Künstliche Intelligenz wird eine Kurskorrektur befürchtet. Davon profitierten sie als sicher geltenden Staatsanleihe.

    Es wurden keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht. Derzeit fallen die meisten Veröffentlichungen von Zahlen in den USA aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Government Shutdown. Ein Ende des Shutdowns ist bisher nicht in Sicht./jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
